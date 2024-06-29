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Дмитрий Васильев
политконсультант

Дебаты – "сделка"?

Суббота, 29 июня 2024, 14:45

Припускаю, що демократи і республіканці провели переговори про зняття з виборів Трампа і Байдена і тепер мають переконати своїх лідерів зробити так. 

В останні дні червня на каналі CNN відбулися дебати між президентом Байденом та ексочільником Білого Дому Трампом, потенційними номінантами на кандидати в Президенти США від Демократичної та Республіканської партій. 

Опитування CNN показало, що 67% американців, які дивилися дебати, сказали, що Трамп показав кращий результат під час дебатів, 33% – що Байден. До дебатів ті самі виборці вважали так: 55% передбачали, що Трамп покаже кращий результат, ніж Байден, а 45% були за Байдена. 

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Одразу після дебатів ключовий фрейм, розповсюджений в американських ЗМІ, був такий, що Байден розсипається, а Трамп бреше, але, що Трамп виглядає активним і підготовлений бути президентом, а Байден – ні, бо його виконання було абсолютно непереконливим. 

Результати дебатів спричинили паніку в рядах демократів. Politico опублікували зливи від впливових спонсорів демократів пор те, що Байден розсипається, зависає, старіє, і краще що він може зробити, це зняти свою кандидатуру, або захворіти і відійти в сторонку і на пенсію. Підсиленою стала думка, що номінувати треба іншого демократа, інакше Байден просто програє токсичному Трампу. 

Виникає запитання, а чому в порушення традицій і правил, дебати між чинним і експрезидентом відбулися, ще до номінації та офіційного висування кандидатів на пост Президента?

Виглядає, як осічка, холостий постріл? Чи спланований постріл в молоко? 

У мене мало поки що інсайдів, щоб робити серйозні висновки, але за довгі роки політологічної роботи виробилася політична інтуїція, яка підказує наступне. 

Хоча, це звісно, із області конспірології.

А що, якщо Трамп домовився про угоду з Демократами і спонсорами Демократів. Трамповою мовою будемо використовувати термін – "сдєлка". 

Трамп розуміє, що є вже рішення суду у кримінальному впровадженні, яке він, як президент, не зможе відмінити. Будуть, можливо, і нові. Якщо буде рішення по його ув’язненню, то це вже фактично пожиттєво, враховуючи поважний вік. 

А що якщо домовитися на всіх рівнях про можливість зняття судимості (судимостей) і заодно інших звинувачень, які також фінансово обтяжливі, в обмін на президентство? 

Точніше – зняття своєї кандидатури з президентських перегонів. 

Але.

Якщо грати, то по повній спільно із політичною силою. І у випадку зняття своєї кандидатури, те ж саме має зробити і кандидат від Демократів – тобто Джо. Хоча, Байден зразу ж після дебатів сказав, що зробив там добру роботу. А згодом заявив, що не збирається йти з виборчих перегонів. Піднімає ставки?

Така ідея виглядає фантасмагоричною. Та і американісти і правники-міжнародники мене закидають зіпсутими томатами, кажучи, що так американська судова і правова система не працюють. "Це ж не Україна". 

Та все ж давайте подивимося, що скоро вже має з’язуватися при висуванні кандидатів у Президенти США.

Інтрига триває і "Що це було?" – ключове запитання щодо цих дивних дебатів на CNN. Розв’язка вплине на долю США, (а оскільки це лідируюча країна планети) й на життя Землі, й зокрема нашої української землі, яку ми точно відстоїмо, але в якому виді і якою ціною величезною мірою буде залежати від США і її наступного Президента. 

Дмитро Васильєв

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: СШАБайденТрамп
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