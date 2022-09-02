Лишить агрессора тихой гавани: почему важно арестовать активы рф не только на Западе

Говоря о международной поддержке, в Украине принято ориентироваться на Евросоюз и США, Великобританию, Канаду. Заметным игроком считают Китай. Но куда меньше говорят об Африке. И политически, и экономически страны этого континента кажутся нам далекими. Однако это не так, и нынешняя фаза войны особенно проявила их значимость.

Линда Томас-Гринфилд, посол США при ООН, в начале августа выступила с заявлением, в котором публично предостерегла страны Африки покупать в россии что-либо кроме зерна и удобрений. В противном случае, к ним будут применяться вторичные санкции.

Такое заявление возникло не на пустом месте – россия пытается активно использовать свое влияние в Африке для того, чтобы обходить ограничения Запада и компенсировать потери для своей экономики. Более того, некоторые страны используются как тихая гавань, где попавшие под санкции бизнесмены пытаются скрыть свои активы.

Африканский континент еще в годы холодной войны сильно пострадал от стремления СССР установить там свою сферу влияния. В 1990-е годы такие попытки практически прекратились, но примерно с 2007 года рф снова решила восстанавливать свою активность на континенте.

Это стало особенно заметно после 2014 года, когда в разных странах Африки появились наемники печально известной группы Вагнера. Все это не прошло незаметно. Например, после военного переворота в Буркина-Фасо в январе 2022 года на улицы вышли толпы людей с российскими флагами.

Разумеется, наемники не пришли просто так – вслед за ними распространялось и присутствие государственных, а также формально частных, но близких режиму компаний. Большинство из них, как и принято в рф, связаны исключительно с экстрактивной промышленностью.

Так, россия занимается добычей алмазов в Анголе, боксита в Гвинее, газа в Мозамбике, золота в Судане.

Компания "Лукойл" сообщала о проектах в Гане, Камеруне, Нигерии, Республике Конго. Из примеров последних месяцев – российских олигарх Мельниченко, собственник компании СУЭК, предпринимал попытки вывести свой европейский бизнес (компания "Еврохим") из-под удара санкций ЕС, находясь в Танзании. Куда, к слову, прилетел на собственном Boeing 737, уводя воздушное судно от ареста.

Африка остается территорией, где россияне хотят скрыть свои активы.

Не всегда прозрачная экономика ряда стран, а также внутренние противоречия и конфликты – благодатная почва для россиян, бегущих от международного правосудия. И, конечно, они пытаются влиять на позицию правительств стран, настраивая их против Украины в ООН и других международных организациях. Многие уже слышали удивительные претензии, что это якобы Украина повышает риски голода в мире из-за того, что наше зерно не могли вывезти из портов в Черном море. Разумеется, это манипуляции, за которыми стоит страна-агрессор.

Такой механизм влияния тоже часто завязан на экономике. Например, в ЮАР действует рудник United Manganese of Kalahari. Предприятие прибыльное, а контрольный пакет принадлежит российскому подсанкционному олигарху Виктору Вексельбергу. Но пятая часть находится в собственности Африканского национального конгресса (АНК) – одной из ключевых политических сил в стране, что вполне вероятно делает ее более сговорчивой.

Схожая история – совместное предприятие African Rainbow Minerals, которым владеют зять президента Южной Африки и российская компания "Норильский никель".

Все это еще раз подчеркивает, что международный механизм по аресту и конфискации активов рф должен быть максимально инклюзивным – чем больше стран мы сможем включить, тем больше шансов, что россияне не смогут спрятаться в Африке или где-либо еще.

Украине в таких условиях тем более важно усилить дипломатическую работу со странами Африки – и определенные шаги уже сделаны. Так, Президент впервые назначил спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Осенью также ожидается большой тур Министра иностранных дел в Африку.

Команда Министерства юстиции Украины тоже работает в этом направлении. Специалисты по санкциям изучают все возможные механизмы для того чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности на международном уровне и добиться изъятия ее иностранных активов в пользу компенсаций Украине: гражданам, бизнесу, государству.

Конечно, в основном арестованное имущество находится в странах Европы и Северной Америки, поэтому приоритетная работа идет там. Но по мере того, как бизнесмены из россии пытаются уходить от санкций, мы начинаем вести переговоры и с правительствами стран Африки. Так что спрятаться не удастся – россия будет платить за восстановление Украины.

Ирина Мудра