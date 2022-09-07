Россия НЕ будет признана спонсором терроризма в США: пострадает ли от этого Украина?

6 вересня президент США Джо Байден заявив, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.

Відразу після цього на пресконференції у Білому домі також заявили, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.

На думку Білого дому таке рішення не було б достатньо ефективним, щоб притягнути росію до відповідальності, а також могло б мати серйозні негативні наслідки як для України, так і для всього світу.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-Пʼєр заявила, що, на думку експертів, це б ускладнило доставку гуманітарної допомоги в окремі регіони України та поставило б під загрозу "зернову угоду", покликану запобігти світовій продовольчій кризі.

Також було зазначено, що до росії вже було застосовано достатньо заходів, щоб максимально ізолювати її від світової економіки та блокувати поставки, необхідні для її збройних сил.

Питання визнання рф спонсором тероризму тривалий час фігурувало в порядку денному міжнародної політики. Після того, як Верховна Рада України ухвалила Закон, яким визнала росію "державою-терористом", Президент України Володимир Зеленський декілька разів звернувся до Державного департаменту США із запитами щодо визнання росії державою-спонсором тероризму.

У липні Сенат прийняв резолюцію необовʼязкового характеру, якою закликав Державного секретаря США визнати рф державою-спонсором тероризму. Поки Ентоні Блінкен вагався зі своєю позицією, зважуючи переваги та недоліки, парламент Латвії вже зробив відповідну заяву.

Визнання росії спонсором тероризму могло б призвести до надзвичайного економічного ефекту. Зокрема, США застосовує до держав із таким статусом відповідні обмеження:

позбавлення зовнішньої допомоги від США; заборона експорту продукції оборонного призначення; контроль за експортом товарів подвійного призначення; посилення фінансового моніторингу контрагентів тощо.

Окрім цього, підприємства, які торгують з рф, могли б опинитися під ризиком запровадження санкцій за низкою законів США. Проте найсуттєвішим ефектом стали б ризики для репутації, якою більшість підприємств не захотіли б жертвувати заради контрактів з державою-спонсором тероризму, враховуючи довгострокові проблеми в подальшому. Тому, в широкому контексті визнання росії державою-спонсором тероризму могло стати вкрай важливим для України, оскільки це фінансово послаби б нашого ворога та прискорило б перемогу України.

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Чим ризикувала Україна у випадку ухвалення такого рішення?

Справа в заморожених активах росії в США, які потенційно можуть бути використані на відновлення України.

Йдеться про активи, які належать безпосередньо росії як державі, а не окремим її громадянам. Так, сума активів Центрального банку росії, заморожених на рахунках у США, становить приблизно 38 мільярдів доларів США із приблизно 330 мільярдів, заморожених за кордоном у цілому. Так, на долю США припадає близько 1/10 заморожених суверенних активів рф.

Читайте детальніше про те, на які доходи від конфіскації активів рф може розраховувати Україна: Перше рішення про конфіскацію майна російського олігарха ухвалене. Що це дає Україні?

Звісно, ця сума виглядає ласим шматочком, але станом на зараз саме надання росії статусу держави-спонсора тероризму створило б проблеми.

Відповідно до законодавства США, у разі визнання росії спонсором тероризму, громадяни України, як і громадяни інших держав, крім США, не матимуть права вимагати від росії компенсації через суд.

На отримання російських активів, згідно законів США, зможуть претендувати лише американці. Більше того, президент Байден може своїм указом заморозити частину російських активів, щоб ці кошти пішли виключно на відшкодування постраждалим від дій росії американським громадянам за рішеннями судів. Саме так він, наприклад, зробив щодо коштів державного банку Афганістану.

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До того ж, США фактично є зразком для наслідування для інших західних держав. І решта держав можуть почати так само застосовувати цей механізм, ставлячи інтереси власних громадян, які постраждали від дій росії, на перше місце. Оскільки такі держави, як Франція, Японія та ФРН тримають набагато більше заморожених російських активів, ніж США (приблизно 71 млрд, 58 млрд і 55 млрд доларів відповідно), така тенденція може мати серйозні наслідки для інтересів України.

Таким чином лише американці можуть подати позови проти рф.

Цей принцип навряд чи буде змінено, принаймні, таких проєктів законів наразі не зафіксовано. Успішне виконання таких рішень на користь американських позивачів може значно зменшити частку України в заморожених російських активах (приблизно 38 мільярдів доларів).

Оскільки українці не матимуть жодних переваг від цієї процедури, вигода від визнання росії державою-спонсором тероризму в контексті конфіскації активів виглядає для України більш ніж сумнівною.

Детальніший юридичний аналіз про особливості визнання росії державою-спонсором тероризму читайте тут.

Який урок для України?

Ми повинні розуміти, що чим далі, тим більше буде претендентів на російські суверенні активи і як наслідок ризик зменшення суми, яку ми зможемо отримати на відбудову у випадку їхньої конфіскації.

Україні варто якнайшвидше просувати створення міжнародного механізму конфіскації та передачі нам заморожених активів росії. Ми переконані, що це може бути здійснено шляхом укладання міжнародного багатостороннього договору, прийняття національного законодавства окремими країнами, укладання двосторонніх угод. Звісно, цей перелік не є вичерпним. Але, ці варіанти реалізовуватимуться, насамперед, в інтересах України. Тому саме створення міжнародного механізму конфіскації та передачі Україні заморожених активів росії повинен стати для нас пріоритетним.

Аналітичний центр "Інститут законодавчих ідей"

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