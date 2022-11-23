Реакция НАТО на обстрел территории Польши: главные выводы

15 ноября на польское село Пшеводув, расположенное менее чем в 10 км от границы с Украиной, упала ракета. Кто-то сразу воспринял этот трагический инцидент как провокацию россии, которая сейчас бросит все силы своей пропаганды на то, чтобы доказать: ракетный удар по территории Польши нанесли украинцы.

Но первое, о чем подумал я, когда увидел новость о падении ракеты – неважно, откуда она прилетела. Важно то, что погибло два человека. Убиты граждане страны – члена НАТО. На это событие невозможно реагировать спокойно. Нужно ясно продемонстрировать путину, что НАТО защищает своих. И лучший способ это сделать – увеличить помощь и поддержку дружественной Украины, сражающейся сегодня за весь свободный мир.

НАТО стремится избежать масштабирования войны

Мне известно, что ситуацию с ракетой, взорвавшейся на территории Польши, в Украине восприняли далеко неоднозначно. Зазвучали нарративы о том, что Запад хоть и помогает украинцам отстоять независимость, но агрессора в обиду тоже не дает. Речь об отказе НАТО от категоричных реакций и скоропалительных радикальных действий.

Правда заключается в том, что ведется следствие. К нему привлечены как местные специалисты, представители украинской стороны, так и эксперты НАТО. Вскоре они дадут ответ на вопрос, откуда была выпущена ракета, взорвавшаяся в Пшеводове.

Нужно быть откровенным и честным – это основополагающие принципы западного порядка. Но даже если окажется, что дело в украинской ПВО, вся ответственность, конечно, лежит на рф.

Поэтому я полностью убежден: НАТО отвечает и реагирует на то, что сейчас происходит, абсолютно правильно. Для союзников важно не масштабировать войну.

Члены Альянса не заинтересованы в том, чтобы воевать с россией. При этом никто из нас не сомневается: в случае начала такой войны НАТО легко победит рф. Другое дело, что столкновение может вылиться в ядерное противостояние. Это опасность, которую всеми силами необходимо избегать.

На самом деле, ответ на вопрос, чья же ракета упала на территории Польши, вторичен. Главное – сигнал, который получит россия после завершения расследования. Допустим, из уст представителей Альянса прозвучит заявление, что Украина должна быть более аккуратной, защищая свою территорию. Такой месседж будет означать, что россия нащупала "болевую точку", кремль понял, как нажать на НАТО, чтобы НАТО надавил на Украину. В то же время реакция, свидетельствующая о поддержке украинцев в инциденте с ракетой, даст путину понять, что "игры" на границе Альянса опасны. Думаю, что мы движемся именно в этом направлении.

Длинная война не выгодна путину

С первого дня полномасштабного вторжения я выступаю в СМИ и говорю за закрытой дверью в Белом доме и Конгрессе: эта тяжелейшая война за независимость Украины не закончится "на днях". Скорее всего, военная кампания продлится ещё около года. И даже за этот срок путин не сможет достичь своих политических целей. Потому что российские вооруженные силы не имеют никаких возможностей для успеха.

Да и на международной арене ситуация складывается отнюдь не на пользу кремля. путин рассчитывал на быструю усталость Запада от войны, снижение уровня поддержки и скорое принуждение Украины к мирным переговорам. Ничего из этого не произошло. Потерпели крах и мечты путина, связанные с недавними выборами в США: республиканцы получили не такой процент поддержки, как хотелось бы диктатору.

Поэтому вполне допускаю, что пусть не в этот раз, но рано или поздно путин осознанно запустит ракету по странам Альянса. В попытке найти путь к спасению режима, кремль вполне может решиться на удары по западной инфраструктуре, например, по нашим системам газоснабжения.

Военный потенциал РФ истощается ежедневно, а значит, длинная война невыгодна путину. Однако, продолжение противостояния опасно и для украинцев. Также в зоне риска находятся страны НАТО, как мы могли убедиться на примере обстрела польского Пшеводува. Чтобы Украина выиграла быстрее, а это очевидно, что Украина выиграет, нужно больше оружия.

Почему поставки оружия в Украину недостаточны

Еще до начала широкомасштабного вторжения я утверждал, что нет смысла откладывать предоставление Украине современного вооружения. Вы все равно будете его давать, так не тяните, делайте это сейчас. Но американский политикум был категоричен и неумолим.

Смелые решения назрели уже очень давно. Нужно защищать украинских граждан, нужно обеспечивать ВСУ всем необходимым, чтобы россия не имела шансов добиться своих целей. Промедление лишь затягивает войну, отодвигая неминуемое поражение путинского режима.

Причина, по которой Запад тянет с передачей современного тяжелого вооружения, ясна. Виной все те же опасения по поводу эскалации конфликта. Однако, по моему мнению, эти страхи во многом иллюзорны. россия не заинтересована в войне с НАТО. У русских нет ни танков, ни ракет, ни самолетов. путин не хочет воевать с НАТО, потому что знает, что будет уничтожен.

Но Западу нужна полная, абсолютная уверенность, что рисков разрастания конфликта на территорию НАТО нет. Поставки тяжелой техники в необходимых объемах пойдут только тогда, когда будет отметена даже самая малая возможность эскалации.

Хорошая новость заключается в том, что скорость принятия важных для Украины решений возрастает. Начиная с февраля и вплоть до самого лета они давались непростительно медленно. Сегодня Америка оценивает вероятность прямого противостояния с россией более реалистично. Однако процессу передачи оружия все еще необходима дополнительная динамика.

Пора осознать, что существенное давление на кремль может оказать только мужественная реакция Альянса. Объявить о том, что мы готовы дать Украине современное ПВО, самолёты и т.д. нужно уже сейчас. После чего последовательно двигаться в выбранном направлении. Это будет серьезным сигналом для путина и принуждением кремля к переговорам на условиях Украины.

Александр Виндман, офицер армии США в отставке, ветеран войны в Ираке, Директор по европейским делам Совета национальной безопасности США (2018 – 2020 гг.), член правления американской некомерческой организации Renew Democracy Initiative

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