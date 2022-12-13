Нардепы должны голосовать за Градостроительную реформу красной кнопкой

Найближчим часом у параламенті спробують протягнути містобудівну реформу. На правила відбудови України не будуть мати вплив ані громадяни, ані місцеве самоврядування.

Ситуацію під контроль беруть забудовники.

Примітно, що через зал парламенту цей проєкт планують тягнути навіть без обговорення. Це при тому, що там майже 3400 правок, а сам проєкт має близько 2000 сторінок.

Наразі під час будівництва держава перевіряє, чи відповідає воно закону. Якщо забудовник корупційним шляхом домовився з кимось, щоб зробити більшу висотність або вдався до інших порушень, у держави зараз є змога це зупинити.

Якщо буде прийнятий законопроєкт 5655 у тому вигляді, в якому він є, то держава НЕ зможе жодним чином зупинити будівництво. У законі відсутня процедура анулювання права будувати. Більше того, у законі немає процедури, яка могла б зупинити будівництво, навіть якщо документи анульовані судом (!!!).

Рух ЧЕСНО, Центр протидії корупції, De jure та низка інших громадських організацій, провідні ЗМІ, такі як "Дзеркало тижня", "Главком" та Асоціація міст України вийшли із заявою, де наголосили на тому, що цей законопроєкт треба відтермінувати.

Пропозиції від різних організацій, які були подані на комітет, не розглядали і не обговорювались.

По суті були враховані інтереси забудовників і також були спроби врахувати правки НАЗК. Тоді це не реформа містобудування, а законодавча ініціатива в інтересах однієї сторони – забудовників.

Навіть членкиня комітету Ганна Бондар ("Слуга народу") зазначала, що під час засідання не змогла висловити свої зауваження, аби їх розглянули.

Головне юридичне управління надало свої висновки й наголосило на неконституційності деяких положень законодавчої ініціативи.

Відтермінувати розгляд проєкту і розглянути зауваження цілком реально.

Законопроєкт має вступити в дію лише за 6 місяців після його оприлюднення. Тобто його норми не почнуть діяти миттєво.

Таким чином є щонайменше кілька місяців, щоб профільний комітет розглянув у відкритому режимі пропозиції Руху ЧЕСНО, Мінкульту, Асоціації міст України та інших організацій і сформував позицію.

Рух ЧЕСНО, як і низка інших організацій, закликає народних депутатів не голосувати за законопроєкт у другому читанні та відправити його на доопрацювання в Комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Не можна руйнувати парламентаризм і не проводити обговорень.

Голосування оголошуємо маркерним. Ті народні депутати, які проголосують за цей проєкт, отримають відповідні записи у своєму профілі в інформаційній базі ПолітХаб. Щороку цю базу Руху ЧЕСНО відвідують мільйони виборців.

Віта Думанська