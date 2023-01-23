OSINT в Украине: кто и как помогает фронту во время войны? 

Розвідка – це очі війська. Якби у російської федерації була гарна розвідка, 24 лютого почалась би зовсім інша війна. Без довгих колон по автострадах, без наступу по всіх напрямках одночасно, без шалених втрат у техніці та живій силі. Але російське керівництво мало поганих розвідників, що зіграло на руку українцям.

Масова культура створила образ розвідника в довгому плащі, який курить люльку і підозріло примружує очі. Або прораховує в голові сотні сценаріїв в стилі Шерлока Голмса. Однак справжні розвідники інші, і насамперед вони не носять плащів.

В цьому матеріалі розбираємось що таке сучасна розвідка з відкритих джерел:

Що таке OSINT і чим він відрізняється від інших типів збору даних?

Хто такі "осінтери" і як вони допомагають фронту?

Як можна допомагати військовим за наявності бажання, ноутбуку та інтернету?

Також ми зібрали для вас приклади OSINT-розслідувань від українських розвідників. Ми попросили колег розказати про себе власними словами. | Molfar | InformNapalm | Tokar | OsintFlow | OSINT Бджоли | Дмитро Золотухін |

Що таке OSINT і хто такі осінтери?

OSINT – це скорочення від open source intelligence ("розвідка за відкритими джерелами"). Коли джерела інформації розвідника – не таємничі інформатори, а відкриті сайти, реєстри та статистичні дані, такий розвідник називає себе "осінтером".

Про важливість українського OSINT для перебігу бойових дій красномовно говорить зізнання колишнього генерала розвідуправління США Самуеля Вілсона: "90% розвідданих приходить із відкритих джерел і лише 10 % – завдяки роботі агентури".

Так, насправді більшість інформації лежить на поверхні. Роль OSINT-спеціаліста полягає у зборі розрізнених фрагментів даних та побудові з їхньою допомогою реалістичної моделі подій. Для яких цілей буде використано знайдену та опрацьовану інформацію – кожна команда вирішує самостійно.

Отже, OSINT в Україні – це надважлива складова успіху на полі бою, перемоги над ворогом. Ворогом зовнішнім та ворогом внутрішнім.

Приклади використання OSINT-розвідки в Україні під час війни

Ілюстрація роботи OSINT-спільноти Molfar

Ми в Molfar допомагаємо фронту з початку повномасштабного вторгнення, одразу суттєво розширивши сферу діяльності.

The Times: Розвінчування російської пропаганди щодо бомбардування драмтеатру в Маріуполі, за матеріалами Molfar

Березень 2022 року, Маріуполь розносять з усіх видів зброї, російські війська наступають одразу з півночі, півдня та сходу. Західні партнери досі не вірять що Україна вистоїть. А російські пропагандисти брешуть, виправдовують війну та воєнні злочини, зокрема – скидання багатотонної бомби на драматичний театр в Маріуполі.

Коли ця новина почала поширюватися в медіа, ми зрозуміли що потрібно діяти негайно.

Ми зібрали докази, сформували їх у звіт та відправили відразу десятьом західним журналістам. Звітом зацікавились у The Times.

OSINT-розслідування з України: що досліджують розвідники?

Українські осінтери є дуже фаховими. Вони знають хто саме обстрілює Україну з моря – імена зрадників української присяги вже відомі! А також відають, що не так з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, чи що не так із МАГАТЕ.

Наші розвідники знаходять російські казино з українськими ліцензіями, і роблять все щоб їх позбавили цих ліцензій. Вони бачили як виглядали російські "мобіки" перед бавовною в Макіївці, і дуже точно порахували ворожі втрати. А ще OSINT-розвідники з України знають, що в Оленівці проти полонених російські терористи використали термобаричну зброю.

І так, вони знайшли вбивць мирного населення, які скерували ракету на багатоповерхівку у Дніпро.

Щодо воєнних злочинців, то українські OSINT-фахівці знаходять їх навіть за фотографіями з загубленого телефона при втечі з Бучі.

Вони знають всі російські підрозділи, які прийшли на наші землі, щоб захоплювати, вбивати та катувати.

Українські осінтери не забувають та не пробачають: всіх воєнних злочинців з Бучі ідентифікували та задокументували. Час розплати неодмінно прийде.

OSINT-розслідувачі з України завжди перевіряють фотографії у пропагандистських матеріалах російських медіа: як ті хочуть звинуватити українців у фашизмі, використовуючи фотографії ялинкових прикрас часів Третього Рейху.

Щодо фотографій, то їх осінтери завжди роздивляються дуже ретельно: бачать, що фото сина Пригожина зроблено біля власного маєтку, але аж ніяк не на Донбасі. І про лідера "вагнеревців" Євгена Пригожина – осінтери з України знають все. Зокрема про його діяльність в Центральноафриканських республіках, і чому через це так переймається Організація Об’єднаних Націй.

Ще одна гарна риса українських OSINT-фахівців – вони борються з внутрішніми ворогами. Розслідують, як росія контролює українські обленерго та які дії треба узгодити для передачі активів у володіння держави. Чи звідки взялись мільйони першого заступника Віталія Кличко?

OSINT-розслідувачі з України моніторять та розслідують присутність російських агентурних мереж в Австрії та Франції. Навіть більше: вони поіменно ідентифікували закордонних пропагандистів, та зібрали докази їх роботи на російську федерацію.

Наші розвідники вивчають соцмережі, і знають як завантажити одразу все з профілю Instagram людини. Так, опанування спеціального софту обов’язкове. Бо хочете ви, наприклад, знайти людину за номером телефона – маєте вміти робити й це, й багато іншого.

Ми в Molfar часто готуємо навчальні матеріали для нашої спільноти, наприклад, як знайти надсекретний літак за фотографіями зіркового неба? Постійно навчатися – це частина роботи розвідника.

До речі, розвідувальна спільнота – це окреме явище. Новачки в OSINT, волонтери та досвідчені розвідники об’єднуються разом зі спільною метою – побороти ворога.

OSINT-спільноти України: як вони протистоять ворогу?

Кожна команда українських осінтерів збирає навколо себе аудиторію. З часом вони отримують необхідні навички та переходить у розряд волонтерів – це свідчить про активний розвиток спільноти. Загалом, від усіх інших спільнот осінтерські відрізняються лише анонімністю.

😎 Гарний розслідувач знає все про безпеку даних (принаймні своїх власних).

Ми розпитали в наших колег про їхнє бачення розвитку OSINT в Україні, а також про те, що мотивує їх працювати зараз й що важливо вони можуть порадити всім, хто займається розвідкою за відкритими джерелами.

OsintFlow був створений спочатку як канал для програм, скриптів, технологій, методологій та подальшого аналізу даних. В українському сегменті такого ресурсу тоді не було. Тим більше, що на тлі повномасштабного вторгнення виник запит суспільства на подібну інформацію.

Наразі канал займається всім, що стосується OSINT. Як оглядом на OSINT-інструменти, так і поясненнями технологій у розслідуваннях.

Окрім збору свідчень російських злочинів та протидії ворожій пропаганді, OsintFlow надає технологічну та інформаційну підтримку іншим OSINT-спільнотам та українським військовим. А також проводить разом із ними загальні розслідування тощо.

Кількість людей постійно зайнятих у спільноті варіюється дотепер. Можна сказати, що основний кістяк це 4 особи. Інші ж допомагають за можливості.

Всі учасники спільноти – звичайні українці, люди різних професій, волонтери які розкрили в собі талант осінтера та намагаються зробити свій внесок у перемогу.

OsintFlow вбачають мету своєї діяльності в тому, щоб наблизити перемогу. Є бажання розвинути проєкт в щось більш глобальне. Вже навіть є деякі напрацювання у цьому напрямі.

Із закінченням війни діяльність OsintFlow обіцяє бути не менш активною за нинішні темпи – кажуть розслідувачі. Потрібно буде опрацьовувати зібрані масиви даних, ідентифікувати військових злочинців і зрадників, на совісті яких життя наших громадян.

В OsintFlow впевнені, що для розвитку OSINT-фахівця важлива насамперед практика. Але ще треба мати особливий талант і чуття мисливця. Також фахівець у галузі розвідки за відкритими джерелами має знати менталітет, психологію ворога – так само добре, як і військову складову. Позаяк це не тільки знання ботів або запитів, але насамперед аналітичний склад розуму, що дозволяє з дрібних пазлів викладати реальну картину. При цьому, не треба забувати, що українські осінтери протидіють ворогові, і вони ж є пріоритетними цілями для нього. Відповідно, потрібно бути підкованим і щодо особистої безпеки, враховувати можливість відстеження та піклуватися про власну інформаційну гігієну.

За словами засновника ГО "Інституту постінформаційного суспільства" та ексзаступника міністра інформаційної політики України Дмитра Золотухіна, українська спільнота осінтерів почала формуватися з 2014-го року. Тоді разом з блогами Bellingcat та Ukraine@War в інформаційному просторі з’явилася мода на роботу з відкритими даними.

Згодом громадська організація запустила перший в Україні освітній проєкт у цій сфері OSINT Academy, який зібрав тоді понад 1000 учасників в 19 містах України, де проводились офлайнові тренінги, та десятки тисяч переглядів онлайн-курсів.

Надалі учасники тренінгів проводили свої розслідування, до яких іноді долучався "Інститут постінформаційного суспільства", а також дуже допомагали колеги з компанії Youcontrol, які надавали учасникам тренінгів доступ до своєї платформи відкритих даних.

На сьогодні завданням команди "Інституту постінформаційного суспільства" – говорить Дмитро Золотухін – не є створення матеріалів:

"Окремі дані, які ми отримуємо від партнерів, передаються державним органам. Нашим завданням є систематизація досвіду сфери OSINT та його імплементація в державному секторі шляхом внесення пропозицій вдосконалення державних процедур. Так, наприклад, системна співпраця ведеться з Національною академією СБУ".

Ключові досягнення Дмитра та "Інституту" не є публічними, а от планами на 2023 рік він залюбки ділиться.

Створення деталізованого плану реконструкції російської федерації, просування та імплементація цього плану. Розвиток системи документування та розслідування воєнних злочинів за допомогою відкритих даних. Деталізація та виконання завдань по посиленню санкційного тиску на рф та боротьби з ухиленням від санкцій.

Молодим українським осінтерам Дмитро Золотухін на кожному своєму тренінгу постійно повторює, що успішність у сфері OSINT залежить від драйву, який ти отримуєш від процесу та результату своєї роботи. А також від того, наскільки конкретні задачі ти перед собою ставиш. Таким чином, щоб результатом розслідування стала не просто публікація матеріалів та їх клікабельність, а можливість реальних змін у світі. "Мало провести розслідування та опублікувати його. Ми боремося за те, щоб уся здобута інформація була реалізована на користь Україні та для наближення перемоги".

У діяльності своєї спільноти OSINT бджоли намагаються встановлювати дані ключових військових злочинців – представників вищого командування, льотчиків та моряків (тих, хто завдає ракетних ударів) тощо.

Також військовослужбовців, які причетні до конкретних злочинів проти мирного населення. Ну і звичайно, різного роду пропагандистів, колаборантів.

Зібрана "бджілками" інформація використовується правоохоронними органами – розслідувачі розраховують, що після перемоги її буде залучено для пошуку та покарання винуватців у міжнародному суді.

Також OSINT Бджоли встановлюють місця дислокації ворога для їх знищення. Ідентифікують точні координати місцевості та "віддають знайомому з HIMARS". Також займаються висвітленням російських фейків та воєнних злочинів, вчинених окупантами.

Кажуть, що у них є певне ядро команди, є читачі та помічники, які надсилають різну інформацію. Все як у бджіл у вулику – кожен вносить свою частину в спільну справу.

Головним досягненням вважають сам факт створення спільноти та її стабільну роботу, а також налагоджену взаємодію з іншими спільнотами. Раді, коли опрацьована ними інформація активно використовується правоохоронцями та журналістами.

У 2023 OSINT Бджоли ставлять перед собою одне завдання – нарощувати обсяги інформації, що збирається та опрацьовується.

Майбутнім осінтерам передають, що для початку достатньо бажання, посидючості та наявності інтернету. Багато корисної інформації можна знайти просто користуючись пошуковими системами та соцмережами – не обов'язково для старту користуватися якимись хитрими інструментами чи базами. "Збирайте, що можете, надсилайте нам чи іншим спільнотам", – додають розслідувачі.

Серед основних напрямків діяльності Назар Токар виокремлює роботу над цікавими відео, які готуються на основі розслідувань. Наприклад, що не так із МАГАТЕ? або ж порівняння армій НАТО та росії. Команда невелика, з контентом допомагають двоє людей, також є співпраця з командою Molfar.

Серед головних досягнень минулого року Назар називає 60 тисяч підписників на Youtube та те, що з каналу зняли тіньовий бан, через який понад рік відео не потрапляли у рекомендації. Серед цілей – ще більше цікавих відео і 100 тисяч підписників.

Назар радить людям, які хочуть розвиватися в OSINT насамперед читати про різні напрямки розслідувань. "Якщо вам подобаються карти та геть не до вподоби спілкуватися зі зловмисниками, видаючи себе за когось іншого, то займайтеся саме картами. Знайдіть собі ту сферу розслідування, яка буде особисто вам до душі", – пояснює Назар Токар.

До спільноти InformNapalm входять як OSINT-дослідники, так і перекладачі. Загалом це люди з 15 країн.

Головними авторами досліджень є волонтери з України, Грузії, Німеччини. А також волонтери, які допомагають зі збором інформації, створенням баз даних, перекладами.

Точну кількість людей не рахують, бо всі приділяють роботі різну кількість часу, працюють на волонтерській основі.

У команди InformNapalm немає постійного штату чи офісу, який би потребував додаткових витрат. Вони не займаються комерційним OSINT, натомість об'єднались виключно для єдиної мети – наближення перемоги України, встановлення і покарання російських воєнних злочинців.

З досягнень 2022 року – все пов’язано з фронтом. З початку повномасштабного вторгнення всі хлопці з української частини міжнародної команди InformNapalm вступили в лави ТрО і ЗСУ.

InformNapalm провели декілька операцій, зокрема, й із застосуванням методів OSINT, що допомагали швидко виявляти та знищувати колони російської техніки.

Тобто на рахунку InformNapalm не тільки інформаційне, але і фізичне випалення підрозділів агресора. За підсумками спецоперацій, декілька хлопців зі спільноти отримували відзнаки Головнокомандувача ЗСУ. Зокрема, п'ять хлопців, що воюють, відзначені "Сталевими хрестами".

Завдання, які виконують InformNapalm, доволі різнопланові та стосуються випалення агресора, встановлення осіб, координат і їх знищення. Якщо лишається вільний час – продовжують також роботу з ідентифікації воєнних злочинців, якою займались до повномасштабного вторгнення. Але наразі медійна складова відійшла на другий план – кажуть розслідувачі. Головне – виявляти та знищувати ворога тут і зараз. А решта матеріалів для міжнародних судів – це вже побічна функція.

Порада від InformNapalm: намагайтеся цінувати час, який вам відміряла доля. Не витрачайте його на рефлексії та скандали в соцмережах.



Щодня намагайтесь отримувати хоча б невеличку частинку нових знань і навичок та застосовувати нові знання для наближення спільної перемоги. І разом ми обов'язково переможемо.

Molfar – це OSINT-спільнота, що налічує 50 висококваліфікованих аналітиків та понад 200 волонтерів, що займаються військовою розвідкою, факт-чеками, пошуком інформації та аналітикою. Первісна діяльність базувалась на дослідженнях ринку, компаній та персоналій, але була суттєво розширена в умовах повномасштабної війни.

Molfar займається ідентифікацією російських воєнних злочинців, воєнними розслідуваннями та воєнною аналітикою. І просто аналітикою, не обов’язково воєнною. Раніше Molfar вивчали IT в Україні, продовжують робити це й зараз.

Упродовж 2022 року розслідування Molfar потрапили в десятки великих західних та українських медіа. Звісно ж, найгучніші справи пов’язані з терактами.

Одне з важливих завдань Molfar – робота з західною аудиторією.

Масштаби та бюджети, які виділяє російська федерація на закордонну пропаганду – гігантські. Саме тому кожне розслідування Molfar намагаються запропонувати західним журналістам. Серед інших засобів боротьби з ворожими інформаційними вкидами – збір реєстру закордонних пропагандистів. Так само як і реєстрів українських зрадників – спільнота збирає та документує докази.

У 2023 році команда планує працювати ще пильніше та зосередженіше. Мріють, щоб настали такі часи, коли воєнні розслідування в Україні більше не будуть потрібні. Заради цього й працюють.

OSINT-спільнота Molfar також бере участь у навчанні OSINT працівників державних структур та спеціалізованих фондів. СБУ, Держприкордонслужба, Центр готовності цивільних БФ Сергія Притули та інші недержавні організації – для всіх були проведені навчальні лекції. Для декого навіть поглиблені.

У Molfar молодим українським осінтерам радять не поспішати, натомість займатись регулярно. Також радять навчатися OSINT, тому що це просто перспективно. Монетизувати отримані навички буде досить шансів у майбутньому. Почати звісно ж краще з безплатних матеріалів. З платних – рекомендують власний OSINT-тренінг.

Хто ще займається OSINT-розслідуваннями в Україні?

Ми виокремили команди та проєкти, які використовують OSINT-техніки у своїй роботі. Ми поважаємо роботу колег, і радимо їх ресурси до вивчення та підтримки.

Державні проєкти:

Громадські об’єднання:

Волонтери та спільноти:

Журналісти:

Наведений вище перелік неповний. Ми залюбки додамо у списки проєкти, які у своїй роботі використовують OSINT-техніки. Для цього напишіть нам на адресу: info@molfar.global

OSINT в Україні та його майбутнє

Сподіваємось, цим матеріалом ми змогли показати, наскільки важлива для перемоги участь кожного українця. І чим наразі займаються сучасні розвідники.

Від маленьких донатів до фізичної присутності на полі бою – кожне місце у цій боротьбі унікальне. Тут немає прогнозів, але є розуміння: активна фаза війна колись скінчиться. Проте боротьба українців за свободу продовжиться, вона просто набуде інших форм.

Спільна порада від українських OSINT-спільнот звучить так: навчайтесь працювати з інформацією, перевіряти факти та послідовно наводити докази. Ворог хоче знищити нас як фізично, так і інформаційно. Не дайте йому цього зробити.

Ми точно знаємо, що базові знання OSINT дають не тільки потужний захист від ІПСО та фейків, але й вкладають вам у руки зброю. Зброю боротьби за правду.

Викривати пропагандистів на брехні чи викривати можновладців на крадіжках – зрештою, різниця невелика.

Для розвідника головне: обережність, практика та регулярність. Цього вам і бажаємо.

Артем Старосек