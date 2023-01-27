Победа над вчерашним, или Война должна изменить государственных служащих на всех уровнях

Ніхто зі здоровим глуздом не сумнівається в Перемозі України. Весь вільний світ знає, що росія програє.

путін розгорнув велику війну проти нашої держави задля задоволення імперських амбіцій та власних дрібних комплексів. Ключове задля чого б'ється й умирає так звана "друга армія світу" – затягнути себе і весь світ разом у минуле.

Минуле не має потенціалу на перемогу. Тому що минулого не існує. Воно пройшло. Адже є лише тут і зараз, себто реальний час. І через це перемога буде на нашому боці.

Від того, як ми зараз живемо, які рішення приймаємо, що переосмислюємо, залежить наше майбутнє.

Говорячи про період після перемоги, українці змальовують свої позитивні очікування, часом з огляду на те, що було раніше. "Ми знову зможемо", "ми знову будемо"… Мріяти важливо, але в таких конструкціях мене напружує слово "знову".

Робота Державної регуляторної служби України полягає у контролі за дотриманням вимог та принципів регуляторної політики в нашій країні. Стежимо за діяльністю ліцензійних, дозвільних та наглядових органів, які перевіряють підприємців. Простіше кажучи – контролюємо контролерів.

У своїй роботі співробітники Служби помічають тенденцію, що на низовому рівні чиновники все ще сподіваються на повернення стилю життя, яким вони жили до повномасштабної війни.

"Ніхто на фронті не зрозуміє тих, хто, маючи будь-яку політичну вагу чи будь-яку владну позицію, буде намагатись повернутися до старого життя. До життя до 24-го лютого. І якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України – чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, – наша держава буде відповідати миттєво і жорстко".

Це слова президента України у посланні до Верховної Ради перед Новим роком. Правильні, влучні та справедливі.

Повномасштабна війна змінює суспільство: вчителів, лікарів, пожежників, музикантів, художників, енергетиків, військових… І вона так само змінює державних службовців на абсолютно всіх рівнях.

Давно настав час, коли питання кар'єри, амбіцій, заробітку, додаткового впливу – треба ставити на задній план.

На першому плані стоїть служіння людям. Тільки такий підхід зараз має право на існування та забезпечує будь-який розвиток.

Україна бореться за цінності й платить надзвичайно високу ціну. А якщо чиновники зраджуватимуть моральним цінностям, суспільство виправдано не пробачить і не забуде.

Державні службовці, які бажатимуть повернутися до того, що вже було, органічно зникатимуть з порядку денного.

Сьогодні ми всі маємо працювати на задоволення об'єктивного запиту українців: справедливі правила для всіх.

Не знаємо, коли закінчиться війна, коли радісно промовимо найбажаніші слова: "Ми перемогли!". І зовсім не знаємо, яким буде майбутнє. Але життя точно вже не буде таким, як було колись.

Перемога не буде повною, якщо кожен із нас не переможе себе вчорашнього.

Українці пережили занадто багато, щоб в один момент все почати заново.

Ми всі живемо в процесі змін. Важливо, щоб вони були позитивними.

Олексій Кучер