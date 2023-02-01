Почему Кабмину не стоит ограничивать передвижение местных депутатов

Днями Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє депутатам місцевих рад їхати за кордон без оформлення відрядження.

Спрацював так званий ефект Тищенка, коли Уряд перестарався у своєму намаганні відреагувати на ситуацію з візитом нардепа в Таїланд.

Рух ЧЕСНО вважає, що така заборона може завдати серйозної шкоди політичній системі країни.

Депутати місцевих рад – це волонтери, які працюють на громаду і не отримують за це заробітної плати. Вони можуть працювати на постійному місці роботи, як і кожен громадянин. І саме на цій постійній роботі у них можуть бути відрядження, зокрема й за кордон.

Хто поставить основне місце роботи, з якого сім'я отримує дохід, під загрозу заради волонтерства? Точно не той, хто працював чесно депутатом на окрузі.

Ми неодноразово писали, що "безкоштовні" депутати часто дуже дорого обходяться громаді.

Депутати місцевих рад мають отримувати компенсацію за свою роботу, а нардепи – гідну зарплату. Популізм і напрацювання популістичних політик послаблює інституції країни та політичну систему, породжує корупцію. А це те, що вигідно лише ворогу.

Автор ілюстрації Іван Лампека, Рух ЧЕСНО

Заборона виїжджати за кордон депутатам місцевих рад на постійній основі, коли вони відвідують сесії раз на кілька місяців – це популізм.

У райрадах та облрадах взагалі може бути кілька сесій на рік, а людину на цій підставі блокують на 365 днів. Місцеві ради – це не Верховна Рада, де депутати на роботі щодня.

Військовозобов'язані жінки та чоловіки і так не можуть перетнути кордон. Постає запитання: на що спрямована нова політика Кабміну?

Будь-яка політика, яку запроваджує Кабмін, має мати на меті вирішення якоїсь проблеми і не має спричиняти стількох негативних наслідків.

Місцеве самоврядування під час повномасштабної війни довело, що більшість громад тримать оборону. Мери та депутати місцевих рад здебільшого проявили себе гідно. Дехто працює навіть в екзилі і чекає, щоб його громаду звільнили ЗСУ, аби повернутися.

За майже рік повномасштабної війни ми не бачили повідомлень, що ради заблоковані через відсутність кворуму чи виїзд депутатів за кордон. Тих депутатів, які справді виїхали за межі країни і не повертаються тривалий час, можна відкликати. Для цього у законодавстві вже є механізми як у виборців, так і у партій. Нинішня постанова Кабміну на такі ситуації не впливає.

Які можливі наслідки заборони?

Наша держава дуже тривалий час ішла до розвитку якісного партійного будівництва, жіночих квот у партіях. Всі ці кроки мали сприяти розвитку жіночого лідерства у політиці. До цього ж апелювали наші західні партнери. І тепер через рішення Кабміну перед політичною системою постануть серйозні виклики.

Саме депутатки місцевих рад – особливо торік, коли більшість депутатів-чоловіків стали невиїзними – взяли на себе функцію неофіційних амбасадорів країни, працювали з містами-побратимами, залучали гуманітарну допомогу і могли б продовжувати це робити. Вони залишилися в країні. Частина з дітьми, а частина перевезла дітей за кордон і провідує їх.

Жінки-депутати місцевих рад зараз опинилися перед вибором: мати можливість вивезти дітей за кордон, провідувати їх чи продовжувати працювати на громаду і волонтерити? Якщо зараз депутатка складе мандат, бо інтереси сім'ї переважать волонтерство для громади, то очевидно втратить довіру виборців.

За всю історію незалежності у нас було лише дві жінки, які стали мерами в обласних центрах.

Автор інфографіки Іван Лампека, Рух ЧЕСНО

Від рішення Уряду буде і негативний впив на депутатів-чоловіків, оскільки не всі вони є військовозобов'язаними. Особливо ті, кому за 60, кому здоров'я чи кількість дітей не дозволяють піти на військову службу.

Популістична і не зважена постанова Кабміну дуже серйозно підірве довіру до органів місцевого самоврядування.

А ослаблення місцевого самоврядування створить сприятливі умови для посилення централізації у країні. Ми вбачаємо ризики у тому, що за таких умов децентралізаційні процеси можуть згортатися, а роль центральної влади посилюватися. Такі ж ризики вбачають і наші західні партнери, які, як і народ України, бажають, щоб наша держава була сильною і демократичною.

Де потрібне регулювання і контроль?

Однозначно у роботі системи "Шлях" – саме тут надають перепустки для перетину кордону. Мери міст неодноразово інформували нашу організацію, що їх не випускають за кордон, щоб отримати ресурси для відновлення громади. І ці мери були не з партії "Слуга народу".

Водночас колишні політики, які краще комунікують з владою, опинялися за кордоном і у США, і у Франції, і в інших країнах. Зокрема йдеться про фігуранта антикорупціних розслідувань ексмера Ірпеня Володимира Карплюка, який є призовного віку та не має представницького мандату. Але дуже легко їздить за кордон, бо 2020-го року на місцевих виборах домовився на Київщині зі "Слугою народу". Тоді партійним осередком керував Олександр Дубінський.

Колаж скриншота зі сторінки Сергія Іонушаса Джерело

Відповідно дозволи на перетин кордону отримували і будуть отримувати ті, хто наближений до влади. А опозиційні депутати можуть забути про те, що вони виїдуть за кордон, як можуть їхні колеги або наближені до них політики. І так чи інакше задумаються, чи треба складати мандат.

До речі, далеко не завжди реально швидко скласти мандат. Депутати не втрачають його одразу після написання заяви, адже має бути рішення ради.

Ми прекрасно пам'ятаємо, як Ігор Колихаєв був обраний мером Херсона і залишався при цьому народним депутатом. Парламент не голосував за його заяву саме з політичних мотивів, бо тоді на Херсонщині міг би не перемогти представник провладної партії.

Але і таке затягування не допомогло. Аби виграти вибори, "Слугам народу" довелося зробити політичний обмін – дати головному конкуренту посаду голови Херсонської ОДА. Ціна посади – один пресреліз про перемогу партії влади.

Якщо по Колихаєву вирішили питання впродовж кількох місяців, то у Київраді депутатів тримали в заручниках кілька років.

Тому такі ігри з тривалим розглядом заяв про скаладання мандатів також будуть і на місцевому рівні. Особливо, якщо ці перестановки впливатимуть на існування більшості. Отже, політика Кабміну може мультиплікувати і таку проблему.

З огляду на це Рух ЧЕСНО сподівається, що Кабмін у найкоротші строки перегляне постанову і внесе корективи.

Віта Думанська, Рух ЧЕСНО