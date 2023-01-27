Тищенко приховував своє кількатижневе закордонне відрядження

микола тищенко, фото з його фб-сторінки

Нардеп Микола Тищенко майже місяць перебував у закордонному відрядженні, але про це стало відомо лише 26 січня.

Джерело: джерело УП у фракції "Слуга народу", Тищенко у Facebook

Пряма мова Тищенка: "… наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази.

Моє місцезнаходження не приховую, всі мої зустрічі офіційні та задокументовані".

Деталі: Тищенко також зазначив, що першою зупинкою його закордонного відрядження було місто Хошимін у В’єтнамі. Друга ж зупинка – Королівство Тайланд.

За словами нардепа, після відвідин Тайланду він знову повернеться у В’єтнам.

Як стало відомо УП, Тищенко виїхав у закордонне відрядження 30 грудня, проте до 26 січня приховував свою дипломатичну місію.

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Що передувало:

Раніше стало відомо, що заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію, ще й на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.

Тому 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Однак Тищенку це не завадило.

З іншого боку, Кабінет міністрів, імовірно, ще не вніс відповідні зміни до постанови про порядок перетину кордону: на це РНБО відвела 5 днів.

Проте за недоречність такої поведінки під час війни Тищенка вже виключили з партії, звільнили з посади заступника голови фракції у Верховній Раді і хочуть вигнати з фракції, хоча сам мандрівник запевняє, що посилено працює за кордоном.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук Миколу Тищенка за кордон не відряджав.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Рада національної безпеки й оборони України обмежила виїзд державних посадовців, народних депутатів та інших представників влади відрядженнями. Очевидно, так президент відреагував на скандал із поїздкою Миколи Тищенка до Таїланду.