Крым 2023: движение сопротивления, подготовка к контрнаступлению ВСУ, камеры наблюдения и незаконные приговоры

Із наближенням деокупації Криму наш півострів переживає ледь не найбільші метаморфози – як фізичні, так і соціально-психологічні.

Наразі територія поділена на два полюси: окупанти та колаборанти, які намагаються панічно готуватися до контрнаступу ЗСУ, та наші громадяни, які чекають на звільнення та намагаються всіляко підтримувати свою українську державу.

Відтак поряд із кілометровими окопами та бетонними протитанковими спорудами дедалі частіше з'являються кольори українського стяга, написи "ЗСУ йде" на стінах та звучить "Слава Україні!".

Про всі зміни розповідаю детальніше нижче.

Рухи спротиву та реакція окупантів на них

Окрім тих рухів спротиву, які діють доволі масштабно, як-от Кримські бойові чайки, Жовта стрічка, Атеш, Кримські партизани – ми частіше й частіше бачимо одиночні протести. Абсолютно різноманітні, але дуже потужні.

Нещодавно з'явилося відео з дідусем, який на набережній у Ялті гучно співав "Як тебе не любити, Києве мій". У той же час набережні Алушти розфарбовані у синьо-жовті кольори, а на одній із телевеж Феодосії замайорів прапор України.

На автівки кримчани почали приклеювати стікер Кримського півострова у складі України. Дві сестри з Керчі у своїх соцмережах співали гімн України, а також збирали кошти на потреби ЗСУ. Тату-майстриня, яка набила собі татуювання з написом "Крим – це Україна".

Ми бачимо, що кримчани, які підтримують Україну, почали частіше писати про це у своїх соцмережах, більш вільно висловлювати свою думку. До того ж це робить не лише молодь, а й покоління наших дідусів та бабусь.

Нещодавно жінка пенсійного віку, яка проживає на території окупованого Криму та працює медсестрою, опублікувала у своєму фейсбуці фото Путіна з підписом "щоб ти здох, п*дло".

Інша жінка неодноразово висловлювала свою думку щодо війни серед колег, називаючи російських військових злочинцями, а також написала на одній зі стін свого міста "Слава Україні".

Вчителька, яка переїхала у Крим ще до його окупації та почала там викладати, принципово відмовлялася співати гімн країни-терористки на ранкових лінійках і також багато разів відкрито критикувала армію рф.

Випадків багато, всі вони унікальні, однак є два фактори, що об'єднують кожен одиничний чи масштабний протест. Перше, звісно ж, – чітка громадянська позиція. Друге – на кожного з наших громадян, про яких я розповіла вище, розпочали так зване "полювання".

Цим "полюванням" – а по факту погрозами та зливом особистої інформації – займаються переважно поплічники окупантів. Один із найяскравіших прикладів – Олександр Таліпов, який веде телеграм-канал "Крымский СМЕРШ" на понад 40 тисяч підписників.

Принагідно нагадаю, що Таліпов не лише підтримував окупацію півострова, він також зрадив присязі, яку давав Україні. До 2007 року, за його словами, Олександр служив прикордонником, а у 2014 році перейшов на сторону рф. Справу на нього вже завела Прокуратура Автономної Республіки Крим за зверненням Представництва.

У його телеграм-каналі щодня публікуються фото та відео наших громадян, які відкрито підтримали Україну. "Зливають" всі їхні особисті дані та передають їх окупаційним силовикам. Про це свідчать нові незаконні вироки в окупаційних судах. Крім того, Таліпов також публікує "відеовибачення", до яких кримчан насильно примушують фсб та інші окупаційні структури.

Вся ця "діяльність" Таліпова по суті – його агітаційна кампанія для подальшого руху в політиці країни-терористки. Він не раз писав про плани зареєструвати регіональну організацію "Смерша" в окупованому Криму та навіть на території росії.

Однак приклади, у яких він висвітлює незаконні постанови, зазвичай абсурдні.

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Студентка, яка проживає на території окупованого півострова, нещодавно отримала два штрафи на 50 та 60 тисяч рублів за те, що у своєму тік-тоці підтримала президента України Володимира Зеленського, а також зняла відео у вишиванці з синьо-жовтим манікюром. Таліпов як вірний пес свого російського власника відразу влаштував цькування. Врешті окупаційний суд виніс дві постанови, за частиною 3 статті 20.1 КпАП рф за "дрібне хуліганство" та за статтею 20.3.3 КпАП рф за "дискредитацію збройних сил російської федерації".

У "мотивувальному листі" окупаційного суду, який ухвалив штрафи для дівчини, написали, що будь-яка українська символіка у фото та відео, а також підтримка президента України уже класифікуються як "дискредитація збройних сил рф".

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Інша дівчина у своєму Інстаграмі опублікувала відеозапис для "близьких друзів", на якому вона виконувала гімн України. Це окупаційні суди також класифікували як "дискредитацію зс рф".

Жінка, яка у своїх соцмережах опублікувала фото путіна з підписом "щоб ти здох" – про яку я розповідала вище – не лише отримала незаконний штраф, а ще й втратила посаду.

Хлопець отримав штраф за тією ж статтею 20.3.3 "дискредитація зс рф" лише за те, що опублікував у своєму Інстаграмі прапор України. Ще раз: для окупантів навіть звичайна українська символіка – це вже дискредитація їхніх військових. Адже, згідно з їхніми "мотивувальними" листами, які прикріплюють до постанов та вироків окупаційні суди, ЗСУ використовують на своєму бойовому обмундируванні державний стяг.

Я перелічила малий відсоток. Лише за березень та половину квітня до окупаційних судів надійшло 42 провадження за статтею 20.3.3.. По 35 з них вже винесли незаконні "постанови" та визначили суму штрафів для наших громадян. Всього за рік існування цієї незаконної статті завели справи щонайменше на 352 кримчан. Суми штрафів можна рахувати в мільйонах рублів.

Однак подібна інтенсифікація абсолютно абсурдних вироків свідчить про паніку, яку відчувають окупанти та колаборанти. Таким чином вони намагаються залякати мешканців окупованого півострова та "придушити" їхні проукраїнські рухи.

Загарбники розуміють, що деокупація близько. Ще краще вони усвідомлюють, що місцеве населення зустрічатиме та підтримуватиме ЗСУ. І якраз це для окупантів критично.

Щоб посилити контроль над населенням, окупаційні адміністрації Криму почали проводити роботи зі встановлення камер фото- та відеофіксації. Наразі з відкритих джерел відомо про щонайменше 150 нових встановлених камер. Більшу частину з них встановили вздовж залізниці. Пояснюють це намаганнями "запобігти диверсіям" на залізничних дорогах.

Окрім цього, з'являються повідомлення про те, що посилюються перевірки паспортів та особистих телефонів мешканців окупованого Криму.

З'явився також новий вид тиску на наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Відомство росії опублікувало відповідний проєкт указу путіна, яким планується доповнити так званий закон із визначеними "підставами припинення" українського громадянства без згоди на це з боку України.

Як ідеться в так званому законі, людина має заповнити спеціальну форму та взяти на себе обов'язок не чинити дій, пов'язаних із правами та обов'язками громадян України. У разі порушення такого обов'язку, проєктом передбачено, що будуть проведені силові перевірки та складені висновки про громадянина силовими структурами країни-терористки.

Зазначу, що з відкритих джерел стало відомо про бажання наших громадян відмовитися від насильницько нав'язаних окупаційних документів. Однак ми закликаємо їх не проходити "бюрократичне пекло" російської федерації.

Україна ніколи не визнавала та не визнає окупаційні паспорти.

Всі громадяни, які стали жертвами насильницької паспортизації під час окупації півострова, були і лишаються громадянами України.

Також ми закликаємо наших людей "чистити" свої особисті телефони та інші гаджети. Ми вас бачимо, ми вас чуємо, але ви маєте бути обережними. Ми знаємо, що ви підтримуєте Україну та чекаєте на ЗСУ, тому наголошуємо: бережіть себе!

Паралельно з посиленням тиску на громадян України окупанти почали активно готувати півострів до "оборони" від контрнаступу українських військових. Від Заозерного до Євпаторії на пляжах вже вирили практично 8 кілометрів окопів. Керченський півострів повністю "відрізаний" від іншої території окупованого Криму бетонними протитанковими спорудами, також відомими як "зуби дракона".

Після численних вибухів на військових складах збройних сил росіян окупанти почали розосереджувати на півострові свою авіацію та переміщувати частину технічного персоналу Чорноморського флоту до новоросійська.

З'явилися повідомлення про заборону перебування на пляжах та купання в кількох містах окупованого півострова. Пояснювати це не стали, однак на знімках супутника видно, що пляжі просто заставленні бетонними спорудами.

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Військову техніку збройних сил російської федерації стягують в окупований Крим з півдня України та інших територій, де йдуть активні бойові дії. Відповідні відео публікують місцеві мешканці у своїх соцмережах. На записах видно рухи колон військової техніки.

Все це дуже інтенсифікувалося. І хоч окупаційні адміністрації досі тримаються за наратив "у Криму все тихо", їхні дії говорять зовсім про інше – їм страшно. Але так і має бути, адже вони на чужій землі і чудово розуміють, скільки болю принесли нашим громадянам, а отже, відповідальність для них неминуча.

Хочу ще раз звернутися до наших громадян, які виживають в окупації. Ми боремося за вас і бачимо, як ви боретеся за Україну.

Проявляйте свою громадянську позицію, підтримуйте ЗСУ, однак пам'ятайте, що ворог поки що близько. Не забувайте про правила безпеки: чистіть обов'язково телефони, не потрапляйте на камери відеоспостереження, не намагайтеся лишити напис на стіні, коли поруч є люди.

Будьте обережними, але проявляйте свою активність.

Про всяк випадок у вас має бути контакт правозахисників та кримських незалежних адвокатів, які не працюють на окупаційні суди. Потурбуйтеся про свій захист, адже окупанти шаленіють від страху, тому можуть притягти до відповідальності фактично за будь-що. Думайте наперед, стежте за інформацією з перевірених українських джерел та чекайте на ЗСУ.

А ми продовжимо активно рухатися до деокупації та реінтеграції нашого українського Криму, щоб цей період став лише частиною історії.

Таміла Ташева

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.