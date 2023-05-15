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Ирина Мудра
заместитель министра юстиции

Как изменились настроения в ООН с начала полномасштабной войны в Украине

Понедельник, 15 мая 2023, 15:00

Современная система международной безопасности сложилась после Второй мировой войны и отражает то положение дел, которое существовало на момент 1945 года с небольшими поправками в дальнейшем. 

Зачем создавали ООН? Лига Наций, существовавшая ранее, не смогла предотвратить столь масштабный и бесчеловечный конфликт, а потому миру нужна была новая система безопасности. 

Кто создавал ООН? Страны-победительницы во Второй мировой, в том числе СССР, незаконным правопреемником которого в Совбезе стала рф. 

Как реагировала ООН на вторжение рф в Украину 24 февраля 2022 года? 2 марта 2022 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции осудила действия России и назвала их агрессией против Украины. 

Также Совет Безопасности ООН рассмотрел резолюцию о привлечении России к ответственности за ее агрессию против Украины. Авторами документа выступили США и Албания. В общей сложности подписи под резолюцией поставили 50 государств-членов ООН. Но, естественно, Россия применила право вето, заблокировав принятие документа. "За" тогда проголосовало 11 стран, три страны – Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты – воздержались. В итоге ООН закрыла глаза на полное нарушение международного права и собственного Устава. Продолжились заседания Совбеза, но они никак не влияли на прекращение развязанной Россией войны.

Тем не менее, работа делегации Украины в ООН не прекращалась ни на минуту. МИД обеспечил включение постоянного пункта по Украине в повестку дня Совета Безопасности ООН, что предоставило возможность Совету рассматривать при необходимости любые вопросы, связанные с миром и безопасностью Украины. После вторжения России в Украину Совбез ООН провел 30 заседаний, посвященных обсуждению последствий российской агрессии против Украины, из них два с участием Президента Украины.

14 ноября 2022 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении рф к ответственности за нарушение нею международного права из-за вторжения в Украину, а также создании механизма компенсаций Украине за ущерб, нанесенный российскими агрессорами. 

Фиксируем результаты голосования: документ поддержали 94 страны, 73 – воздержались, 14 выступили против. Среди голосовавших против резолюции: РФ, Беларусь, Сирия, Иран, Зимбабве, Куба, Китай, Эритрея, Мали, Центральноафриканская Республика, КНДР, Эфиопия, Никарагуа и Багамы. И, да, тогда страны проголосовали за "зеленый свет" и старт Международного компенсационного механизма для Украины. 

Чтобы состоялось это голосование были задействованы не только внешнеполитические ведомства, но и министерства юстиции, финансов, экономики, судебные органы, а также налоговые службы огромного количества стран. Фиксируем проголосовавших против – их 14.

Смотрим дальше. А именно следим как изменялись политические предпочтения голосующих стран на Генассамблее. 

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23 февраля 2023 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции, призывающей к поиску справедливого и прочного мира для Украины. За резолюцию проголосовала 141 страна, в том числе Сербия и Венгрия, которые неоднократно высказывались в пророссийском ключе, семь стран проголосовали против, 32 – воздержались. 

Против резолюции помимо России проголосовали Беларусь, КНДР, Сирия, Эритрея, Мали и Никарагуа. Среди воздержавшихся – Армения, Казахстан, Таджикистан, Китай, Иран и Индия. В тексте резолюции содержится призыв к России немедленно и без условий вывести все войска с территории Украины. Эта резолюция – важный шаг по обеспечению безопасности в стране и важный акт поддержки территориальной целостности Украины. Но, смотрим на результаты голосования. Итак, если сравнивать с голосованием в ноябре, количество поддерживающих рф сократилось почти вдвое их осталось 7, включая рф.

26 апреля 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы вместе с упоминанием об агрессии рф. Резолюцию поддержали 122 голоса. 

РФ хотела, чтобы из документа убрали упоминание о развязанной Россией войне против Украины, однако безуспешно. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия и КНДР. 

Что интересно в последнем голосовании: Китай проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, несмотря на жёсткие формулировки по отношению к России в связи с её вторжением в Украину. Ранее представители Китая, как правило, воздерживались при голосовании за проекты подобных резолюций. 

Помимо Китая "за" проголосовал и ряд других стран, которые считаются дружественными России, в том числе Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия. Представители КНР голосование никак не прокомментировали. Таким образом, имеем пока устойчивый пул друзей москвы, повторяющийся из голосования в голосование, но уже в ужатом составе: Беларусь, Никарагуа, Сирия и КНДР. Стабильная пятерка, если считать еще РФ, которая сама против себя голосовать не будет.

Конечно, принятые Генассамблеей ООН резолюции не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом. Но, тем не менее, оказывают влияние, а иногда и формируют мировую повестку. 

Если проследить как развивались события с принятием резолюции по Компенсационному механизму в ГА с начала осени (долго, трудно, тогда поддержка была со стороны 94 стран) и сопоставить с развитием принятия большинством стран факта развязанной Россией войны в Украине (122 голоса "за") – то приходим к выводу, что позитивный прогресс неизбежен и даже такие упорные гиганты как Китай могут двигаться в сторону осознания где добро, а где зло. Естественно, на все нужно время, но оно как раз работает на Украину. Естественно, нам бы хотелось ускорить события, но так не бывает.

Пул ярых сторонников РФ в ООН постепенно уменьшается и придет время, что на табло в ГА останется только один голос против, и он будет принадлежать тому, что останется от РФ или появится "zero" напротив слова "против". 

Конечно, РФ давно нужно исключить из Совбеза по понятным причинам и незаконное ее там пребывание – это только исправление исторической ошибки. Но пока мировое сообщество в лице ООН не принимает радикальных решений в отношении РФ за развязанную войну, может эволюционный прогресс сознания стран-сообщников РФ сработает, и они начнут отворачиваться от страны-агрессора, рискуя попасть под правосудие, которое однозначно свершится. 

Ирина Мудра

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: ООН
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