Почему и зачем украинское общество сделали заложником российского телеграмма?

Все настільки небезпечно, незрозуміло та абсурдно і лише набирає обертів, що таки треба вже називати речі власними іменами, а не натяками, як я намагалася робити до цього.

Отже, кілька констант з нашого інформаційного простору.

1. Сьогодні фото палаючого Києва в західних медіа нема. Там фото палаючого літака з Японії. Так, після обстрілу 29-го фото були. Так, літак, можливо, перебив для світу жах в Україні. Але – сьогодні то був літак. Вчора – Ізраїль. Завтра буде ще і ще інше, не з України.



Західні медіа не мають і не можуть весь час тримати фокус на нас. Це наше завдання: доносити масовано та безперервно правду про російсько-українську війну світові. Зокрема і через наших агентів впливу в самих західних медіа. Ви багато чули про таких?

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Між тим українська держава посилено розвиває… державний телеканал для росіян. Росіян, які у березні цього року 90% і більше голосів населення "легітимізують" правління Путіна ще на один термін. А потім зроблять це ще й ще… А також розвиває державний канал для начебто внутрішньо переміщених осіб. (Хіба вони не одна із соціальних груп, але українців? Навіщо для них окремий канал, на якому до того ж про їхні проблеми якраз фактично і немає.) Бо насправді просто роблять електоральний "заділ" на майбутні вибори.

2. Телеграм — це соцмережа, яка не йде на жоден контакт з нашими державними регулюючими органами. Це підтверджують члени Нацради. Належить вона росіянину Дурову. Практично ніхто з медіаекспертів не сумнівається, що телеграм контролюється ФСБ. Та ми й так бачимо: ФБ та інстаграм Росія заборонила, вхід лише через vpn. Ютуб ось-ось заборонить. Телеграм – квітне. Західні донори вкладають величезні кошти у вивчення та протидію дезінформації, якими наповненні телеграм та ще тікток…

Що робить натомість наша держава? З 2019 року влада робить російський телеграм основним майданчиком власної комунікації з громадянами України, користуючись при цьому… так. Саме анонімними ТГ-каналами.

Коли починається велика війна, велика частина українців уже сидить в ТГ. Що далі робить влада? Державні органи неофіційно дають доступ до інфи про пуски, прильоти з радарів не професійним медіа, і навіть не офіційним медіа, не марафону чи Укрінформу. Дають… анонімним телеграм-каналам. А власні телеграм-канали держоргани з оперативною інформацією запускають тоді, коли громадяни вже давно підписані на анонімів. Бо там – так, більше оперативної та корисної інфи для фізичної безпеки. Поряд з дезою, трешем, відео- та фотозйомками наслідків прильотів, несанкціонованими відповідними органами, політичними та бізнес-заказняками, мочиловом політичних опонентів влади, рекламою азартних ігор та казино, ets.

Більше того. Я не відкрию ніякої таємниці для тих, хто мене читає. Вся медіаспільнота давно знає. ТГ-канал "Вертикаль" – це ОП. "Джокер", "Карточный домик" – це, скажімо так, наближені до ОП канали. "Труха" і вся її дуже велика мережа, разом, зокрема, з "Батальоном Монако" – навіть боюсь казати, бо там все складніше з тими, хто їх контролює, і від того ще жахливіше.

Так от, саме ці ТГ-канали, близькі до Офісу, весь час "топлять" за анонімний телеграм. Мочать будь-кого, хто сміє критикувати телеграм за анонімність та треш. Вчора це було, наприклад, зі мною та Катериною Коберник, сьогодні – з Севгіль Мусаєвою. Саме ці ТГ-канали знецінюють професійну журналістику, витирають об неї ноги. Саме ці ТГ-канали запрошуються на офреки до президента (ну "логічно" — ОП сам себе і запрошує).

Саме ці ТГ-канали влаштовують розіграші з акредитацією на пресконференцію президента. Тобто роблять президента Зеленського фактично фоном для власних ігор. Або ігор його офісу?

Саме цим ТГ-каналам роздає інтерв’ю радник голови ОП Михайло Подоляк.

Саме адміна "Трухи" раптом запрошує у свою програму Наталія Мосейчук.

Саме ці ТГ-канали мають змогу вести пряму трансляцію з сьогоднішнього масованого обстрілу. Вони, а не державний телемарафон! Телемарафон, який фінансується державою, не веде пряму трансляцію, а "Труха" веде. Має ресурси і доступ, тобто.

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Все це ну дуже нагадує ситуацію 2013 року, коли за часів Януковича у новоствореного 112 каналу через голову МВС Захарченка був доступ до оперативної бази поліції, завдяки чому вони випереджали всі інші медіа з подачею новин про гарячі події.

У мене немає сумнівів у тому, що така сама доля, яка врешті-решт знайшла 112 канал та його власників, спіткає з часом і весь цей кагал ТГ-анонімів. Ніхто при цьому, як завжди, не відповість за просування ворожого для українського суспільства агента впливу.

В мене лише запитання: а наша влада зовсім не вміє вчитися на помилках інших?! ОП, президент, врешті-решт, не розуміють, у що вони граються? Вже зробивши головним "медіа" в країні платформу, контрольовану Кремлем. І насправді не контрольовану ними, хоч би що вони там собі про це думали та фантазували.

І чому заручником цього трешу та абсурду зробили українське суспільство?! Чому його роблять заручником Кремля та не чуючих під ногами країни "радників", чорнушних політтехнологів та тг-гопників?

Наталія Лигачова

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