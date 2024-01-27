Развод онлайн: что делать украинцам за границей

Відповіді на основні питання, що цікавлять українців за кордоном, які вирішили розірвати шлюб в Україні без особистої участі та присутності.

Чи можна розлучитись онлайн без особистої участі в Україні через сервіс "Дія"?

Станом на зараз в Україні така опція є недоступною, хоча пілотний проєкт і розроблявся. Тому подружжя, яке має взаємну згоду на розірвання шлюбу і не має спільних неповнолітніх дітей, може подати спільну заяву до органу реєстрації актів цивільного стану і вже через місяць отримати свідоцтво про розірвання шлюбу. Проте реєстрація розірвання шлюбу відбувається за обов’язкової участі обох з подружжя.

Є лише один виняток: якщо одни з подружжя з поважних причин не має змоги з’явитися на реєстрацію розірвання шлюбу, то він може передати нотаріально засвідчену заяву через іншого з подружжя з проханням провести реєстрацію розлучення без його участі. Інакше, якщо ніхто не з’явиться у призначений час або за відсутності відповідного прохання, заява про розірвання шлюбу буде анульована.

Реклама:

Як розлучитися подружжю, якщо ніхто з них не може з’явитися до РАЦС в Україні, або відсутня згода іншого з подружжя на розірвання шлюбу?

В такому випадку можна звернутися до консульської установи в порядку черги, чи подати позовну заяву про розірвання шлюбу до суду звичайною поштою або через систему "Електронний суд".

Однак в процесі можуть виникнути певні складності, що обумовлені необхідністю виконувати певні дії саме в Україні. Наприклад, якщо суд витребує оригінал свідоцтва про шлюб; або треба надати дублікати документів, яких немає в наявності (свідоцтва про народження дітей); безпосередньо отримати судове рішення (воно не надсилається за кордон); засвідчити судове рішення шляхом проставлення апостиля для використання його за кордоном; здійснити його засвідчений переклад на іншу мову; зареєструвати розірвання шлюбу за рішенням суду у РАЦС з отриманням відповідного витяга тощо.

Усі ці дії проводяться виключно на території України або у консульських установах за деякими виключеннями. Також можуть бути складності з оплатою судового збору у разі відсутності української банківської картки.

В такому разі простіше і комфортніше звернутися до адвоката з розлучень, аби в комплексі вирішити це завдання. Адже адвокати наділені повноваженнями вести такі справи в суді без участі заявника.

Кому варто звернутися до адвоката з розлучень для оформлення розірвання шлюбу, перебувачи за кордоном?

Хто не знає, як все оформити, що і як писати у позовній заяві, і до якого суду її подавати; Хто не має часу на всі формальності, збір відсутніх в наявності документів (дублікатів) і бажає вирішити свою задачу в комплексі; Якщо один з подружжя перебуває або зареєстрований на тимчасово окупованій території; Якщо відсутні всі необхідні документи для оформлення розлучення через суд, наприклад, свідоцтва про шлюб чи народження дітей, або інший з подружжя відмовляється їх надавати; Якщо розлучення тягне за собою стягнення аліментів, поділ майна і спори відносно дітей; Якщо інший з подружжя проти розлучення та існує вірогідність того, що він намагатиметься затягнути процес або його ускладнити іншими маніпуляціями; Якщо необхідно оформити судове рішення для пред’явлення його за кордоном та здійснити його реєстрацію у РАЦС; Якщо одни з подружжя є іноземцем, або шлюб було укладено не в Україні

Які документи необхідно подати до суду для отримання рішення про розірвання шлюбу?

Для оформлення розлучення в судовому порядку достатньо подати у копіях (електронних файлах) наступні документи:

внутрішні паспорти і довідки РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) обох з подружжя;

довідки про реєстрацію місця проживання або копію відповідної сторінки у внутрішньому паспорті;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

контактні дані подружжя (номери телефонів, електронну пошту тощо);

вказати про необхідність зміни прізвища після розірвання шлюбу.

Якщо відсутні документи іншої сторони, то обов’язково треба вказати адресу її реєстрації (прописки), щоб подати позов до вірно визначеного суду, а також для належного повідомлення такої сторони.

Яка тривалість розлучення в судовому порядку?

За статистикою середня тривалість розлучення в судовому порядку становить приблизно три місяці. Це якщо суд не дасть строк на примирення сторонам до 6 місяців. Плюс рахуйте 30 днів на набрання законної сили судовим рішенням.

Але трапляються випадки, коли суд ухвалю рішення про розірвання шлюбу за місяць, навіть без згоди іншої сторони і на першому ж судовому засіданні. Все залежить від організації судом своєї роботи, зокрема, своєчасного і належного повідомлення іншої сторони про розгляд справи. Це передумова швидкого розлучення.

Конкретно визначених законом механізмів прискорення розлучення в судовому порядку просто не існує. Проте згода іншого з подружжя може прискорити і полегшити цю процедуру, адже суду не потрібно буде чекати на його неявку, щоб ухвалити рішення. Для цього іншому з подружжя достатньо подати особисто до суду заяву про свою згоду з розірванням шлюбу або направити її на електронну пошту суду, засвідчивши електронним підписом. Якщо ж обидві схеми реалізувати неможливо, то можна скористатися послугами адвоката, який подасть таку згоду від імені такої особи на підставі дистанційно укладеного договору про надання правничої допомоги.

Чи потрібна згода іншого з подружжя?

Відповідно до законодавства ніхто не може бути примушений перебувати у шлюбі поза його волею, адже шлюб ґрунтується на взаємній згоді. Тому згода іншого з подружжя з розірванням шлюбу в судовому порядку не потрібна.

Інша сторона може лише затягнути процес розірвання шлюбу шляхом подачі заяви про надання строку на примирення до шести місяців, особливо за наявності спільних неповнолітніх дітей. Однак, якщо примирення не відбудеться, а позивач наполягатиме на розірванні шлюбу, то суд ухвалить рішення про розлучення у будь-якому випадку.

Який документ підтверджує розірвання шлюбу в судовому порядку?

Єдиним документом, який підтверджує розірвання шлюбу в судовому порядку, є відповідне судове рішення, яке набрало законної сили. Таке рішення набирає сили через 30 днів після його ухвалення. Проте, може бути оскаржене протягом такого строку в апеляційному порядку. Після апеляційного перегляду рішення суду про розлучення вважається таким, що набрало законної сили, у день ухвалення апеляційним судом свого рішення.

У випадку розлучення в судовому порядку свідоцтво про розірвання шлюбу не видається, навіть на прохання сторін, адже судове рішення є єдиним документом на підтвердження факту розлучення. Але кожна із сторін може замовити відповідний витяг із реєстру про розірвання шлюбу у будь-якому відділі РАЦС.

З ким залишаються діти і як визначається сплата аліментів?

При розірванні шлюбу суд не вирішує, з ким залишаються діти. Ці питання у разі спору вирішуються в іншому провадженні, хоча й може бути об’єднано для спільного розгляду з розірванням шлюбу. Проте, це лише затягне сам процес розлучення.

Аліменти ж призначаються незалежно від розірвання шлюбу або на будь-якій його стадії. Право на аліменти має той з подружжя, з ким фактично проживають діти і має на це підтверджуючі документи. Інакше, суд може відмовити, наприклад, в задоволенні заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Аліменти призначаються судом з дня відповідного звернення до суду. Тому чим раніше подати на аліменти, тим швидше їх призначать і будуть нараховувати.

Дмитро Ігнатов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.