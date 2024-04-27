Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Андрей Краснящих
писатель, преподаватель

На Марсе нет кислорода, в Харькове постоянные обстрелы. Как чувствует себя Харьков, и почему никто из него не выезжает

Суббота, 27 апреля 2024, 09:00

"Выборы в Турции, детали обстрела Харькова и движение астероида к Земле: главные новости ночи"

Мама жутко переживает за Харьков. Хоть смартфон и планшет от неё прячь. Знает все новости, все места, куда прилетело. Как Харьков, где она прожила пятьдесят лет – приехала учиться в институт из Полтавы. И снова живет в Полтаве с марта 2022-го.

После ночных обстрелов Харькова нужно работать. Переключить мысли, готовиться к лекциям. Но мысли – о Харькове, не о Геродоте. От Геродота бегут. Всё б читал и читал телеграм. И при первой возможности – сразу туда: куда прилетело?

Реклама:

Сегодня утро свободное. Встал в 3:30. Закончу рассказ о Харькове, немного осталось, хочу дописать. Но как всегда – вначале новости. За вчерашний вечер и ночь.

А новости – опять прилетело. Жилые дома, пятиэтажки, как наша, детский майданчик, песочница, лавочка, велосипед, рядом труп. Дети гуляли, поранены. Пятиэтажки – снесло балконы. Где это?

По магазину, по номеру дома, спорудам на фоне подозреваю, догадываюсь.

Рядом с нами. Харьковским нашим домом. В пяти минутах ходьбы. Знакомое, очень знакомое место, тысячу раз проходил, приходил. И на лавке, где труп, сидел. А дочь Надя играла в песочнице.

Но Харьков, мой город, не только момент письма, описательное, и не только воспоминания, Харьков – живой. Я общаюсь с ним каждый день – с друзьями, которые в Харькове, с коллегами по работе, студентам читаю лекции. Если приходят на пары.

"Добрий ранок, пробачте, сьогодні на парі не буду, в мене немає світла і зв’язок поганий".

Мартовско-апрельские обстрелы не похожи на декабрьско-январские. Тогда не били по энергетике, Харьков не погружался в блэкаут. Тогда не писали о "серой зоне" и о ""великом наступі" на місто", что "очікується в травні-червні". Тогда – "Близько 100 тис. людей виїхало з Харкова за січневі обстріли, – Синєгубов", сегодня – "Люди не їдуть з міста, – Терехов".

Саша Гребенщикова, учительница: "Получаю вчера сообщение от мамы сразу после взрыва (вчера у неё были внуки): "У нас прилёт один был, а мы разгадывали логические загадки, а теперь идём спать.

Спокойной ночи всем!""

"<...> а ночью лучше спать

Будет целее мир так мы себя уговаривали

Но увы он целее не стал нифига"

(Юрий Цаплин).

21:45. "У Харкові пролунав вибух, росіяни завдають ударів по місту".

23:30. "У Харкові пролунали повторні вибухи".

00:37. "У Харкові знову лунають вибухи".

В классном чате:

"Ви як?"

"Перейшли у ванну кімнату та сплять далі".

"Мы уже дошли до подвала".

"Появилась традиция приветствовать не "доброго ранку", а "з ранком", і далі за обставинами".

После "З ранком" часто вторая фраза: "У вас громко было?"

Классная в чате:

"З ранком усіх! У всіх все гаразд? Центр особливо".

Это после "Є влучання у середмісті в районах житлової забудови", "Станом на зараз відомо про 63 поранених, серед них п’ятеро дітей: три хлопчики — 9 років; дівчатка – 6 і 13 років, у потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес".

"Раночку!"

Людочка: "Страшный день начинается с этого слова".

И на ночь желаем уже не "спокойной ночи", как раньше, а – "тихой ночи".

Людочка, завуч школы: "Привет. Только встала. Всю ночь шахедов гоняла".

"Пошла гонять дроны".

Так и представляю себе Людочку со шваброй в руках, но "гонять шахедов" у Людочки означает – не спать, прислушиваться к мопедному стрекотанию беспилотников за окном, быть готовой в любой момент разбудить мужа и сына, схватить чемоданчик (тоже термин), бежать с ними в подвал. Но "гонять" звучит гордо.

Людочка бы сказала "гонять шлюх", но она учитель. "Шлюхи" и "бляди" уже не ругательства и не падшие женщины. "Шлюхи" – шахеды, "блядины" – ракеты.

Харьков встречает на въезде восстановленным домом. Часть дома, разбомбленная в начале войны, выглядит новенькой. Часть, что была не разбомблена, – старенькая по сравнению с ней.

Харьков – окна без стёкол. Олег, преподаватель: "Типичный Харьков сегодня – ДСП, ДСП, ДСП. В Харькове все знают, что самое вероятное и опасное – это оконные стёкла".

"Поправка, это не ДСП – ОСБ! ДСП для внутренних работ, ОСБ – для наружных".

Но все говорят "ДСП". И об окнах – "зашиты".

"Зашиты" – значит без солнца. Окна – будто их нет. Жизнь как в подвале. Как будто спустились под землю, в метро и в подвалы 24-го, так и остались.

Вместо Пушкина – памятник коммунальщику. Несмотря на обстрелы, угрозу в любой момент, дворники и сантехники, ремонтники, мусорщики убирают и чинят, словно мирное, безопасное время. За часы убираются с улиц обломки разбомбленных зданий. Город в руинах, но выглядит чистым.

Харьков выглядит памятником коммунальщикам. Слишком убранным, как не бывает во время войны и постоянных прилётов. Как солнечный яркий день – слишком яркий и солнечный для прилётов, смертей.

Слишком ухожены клумбы с цветами.

Клумбы разбиты во многих дворах. В смысле – насажены. Рядом воронки от взрывов, вырвы. Город разбит. В смысле – разбит.

И ДСП, ДСП, ДСП. Как декорации. Ты как в театре. Театре военных действий. Скорочено – ТВД. Или фронт. ДСП, ДСП, ТВД.

Клумбы и вырвы. Полдома достроено, новенькие, полдома, обтёртые временем. Солнечный день, и от Белгорода сорок секунд. Снова солнечный день. Всё убрали, как будто б и не было. Разве что ДСП. ОСБ.

Юра Цаплин: "27.02.2024. Вчора замість "війна" несвідомо написав "весна"".

Людочка: "Четыре года на дистанте. Одиннадцатиклассники не виделись с 6 класса. Ничего не знают друг о друге, увлечениях, интересах, разучились знакомиться, общаться, просто гулять. И вдруг встречаются в пункте незламности! Обнаруживают, что одноклассники не чёрные квадраты в зуме. Пьют вместе чай, болтают, после тревоги идут гулять. Не в парк. Туда прилетает. Где-то рядом с метро, с убежищем. Возвращаются в пункт незламности во время новой тревоги: весёлые, глаза горят". Забежавшие в пункт уставшие, невесёлые люди смотрят на них, вспоминают себя, греются чаем и своими воспоминаниями.

Выключают теперь не по графику, и "Света" больше не имя. Выключают надолго, включают часов на семь. И то ночью. "Опять Свету забрали", "Света пошла гулять", "Света вернулась?" У света теперь есть имя и пол. С ним установлены личные отношения – в зависимости, для чего Света первостепенно нужна. Для работы, обед приготовить на электроплите, по телевизору фильм посмотреть. Да и просто в компании Светы виднее, теплее, отчётливей жизнь. В целом Света – красивая женщина, но гулёна. Сбегает надолго. Ей прощают измены. Что поделать, это же Света. Такая, как мы. "Света вернулась!" – "Ура! Побежали домой!" Может, застанем её до наступных прилётов.

Света ушла погулять, и мы тоже. Что делать без Светы, без неё – без работы. Не дома ж сидеть, когда можно и нужно гулять. Солнце, весна.

В прошлый блэкаут, зимой, в мороз, не гуляли. Дома сидели у остывающих батарей. Намёрзлись тогда. В этот блэкаут всё по-другому – на улицу. И будь что будет. По фигу, солнце, весна.

На фото – лесное озёрце. В Лесопарке. Тишь, деревья, невдалеке дома. Здесь хорошо гулять. Здесь красиво. Нужно гулять. Дома сидеть всё время нельзя.

"Російська ракета Х-35у поцілила в гуртожиток спортивного коледжу в Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено нежитлову будівлю. У багатоповерхівці вибито вікна, є пошкодження фасаду".

На фотографии – те дома. Слава богу, никто не погиб, никто не гулял здесь в то время.

"Центральний парк, 7 квітня, футбольний майданчик, прильоти — на жаль, це вже наша буденність".

На видео футболисты гоняют мяч. Грохает громко и близко. Приседают. Грохает громче. Ложатся. Больше не грохает. Встают. Будут дальше играть. Доигрывать матч. Какой счёт?

Идет женщина, говорит по телефону громко, что больше нет сил и нужно уезжать. Проходит мимо реки, мимо пляжа: плавки, тапочки, шашлыки, волейбольный мяч. Останавливается, смотрит, прячет телефон в сумочку, смотрит, щурится на солнце. Солнце яркое, жарко, весна, но уже как лето.

В телеграм-каналах мемы: "Українці: "Як же співають пташки вранці після обстрілу! Життя перемагає смерть – так зворушливо, так щемко!" – Пташки: "Оце в’ї*ало на*уй, ї*учий ти караул!""

Олег: "Все привыкли, вошло в режим жизни. На Марсе нет кислорода, в Харькове постоянные обстрелы. Тревога на телефоне у всех на виброрежиме. Завибрировало – выматюкнулся и пошёл дальше. Спускаешься в убежище, если на улице, или прячешься за двумя стенами дома, только если бахает громко. За март в Харькове объявляли 277 тревог, по восемь-девять в день. На каждую реагировать – жизни не хватит. Просто живёшь, занимаешься своими делами и знаешь: прилетит в любой момент. Мы живём с этим знанием в состоянии пофигизма, но это даже хуже, чем в первые месяцы войны – это травма, психическая".

На футболках: "Харків незламний", "Харків – залізобетон". Харьков зашитый, задекорирован, то, что внутри:

"Тепло и ветрено. Бояться нету сил.

Как жаль, что не бояться невозможно.

Я страшное хотел, но не спросил,

теперь оно спрашивает само:

что делал, почему не завершил?

Чего не делал? Почему не делал?

И кто боится больше — ум? душа ли? тело?

И что чему мешает и мешало?

Тепло и ветрено, и жизни очень мало.

Уходит вся она на пустяки,

столь дорогие сердцу или что там

не может попрощаться без отчёта,

страшится сумерек у берега реки…"

(Ю. Ц.)

Андрей Краснящих

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: Харьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Андрей Краснящих
"Я не могу ждать! Стреляют! Срочно джавелины!". Как мы носим войну в себе, на себе и вокруг себя
12 ноября 2023, 06:00
Пушкины, Искандеровы, Калибровы, Градовы, Смерчевы
27 июня 2023, 18:00
Блэкаут "Новый год". Какими мы выйдем из войны
31 декабря 2022, 07:00
Все колонки автора
Реклама:
Колонки

"Концерт премьер" в Карнеги-холл: мир открывает современную академическую украинскую музыку

Богдана Пивненко
украинская скрипачка, продюсер, преподаватель, солистка

Кто будет контролировать закупки оружия? Об отборе наблюдательного совета Агентства оборонных закупок

Дарья Каленюк
исполнительный директор Центра противодействия коррупции

Британия предлагает альтернативу: удастся ли потеснить влияние РФ и Китая в Центральной Азии

Вера Константинова
політолог-міжнародник

Заблокированы порты и заминированы поля: как война повлияла на экономику Николаевщины

Екатерина Березюк
аналитик Движения ЧЕСТНО

Что такое стигма и почему она опасна для украинского общества

Наталья Ясинская
психолог комнаты психологической поддержки при КНП "Одесский ОЦ социально значимых болезней"

Дискурс ненависти: как работает российская пропаганда

Юлия Тищенко
соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности