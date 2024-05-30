Фортификации на Харьковщине: в ОВА закрывали глаза на отсутствие налогов в договорах

Як так сталося, що приватні фірми постачали деревину для Харківських фортифікацій без ПДВ, а лісгоспи з ПДВ? Десятки мільйонів гривень йшли повз бюджет у кишені фірм із ознаками фіктивності.

Це наступна частина інформації про схеми на Харківських фортифікаціях, деревину для яких нагадаю, постачали:

фірми з ознаками фіктивності і підставними особами; за завищеними цінами; фірми, пов'язані між собою.

Четвертий пазл цієї схеми, побудованої комплексно і засекречено під оборонку, – ПДВ. А саме – несплата податку у великих розмірах.

Ідеться про десятки мільйонів гривень та обов'язок фірм реєструватися платником ПДВ після перевищення ліміту операцій у 1 млн грн (відповідно до п.181.1 статті 181 ПКУ).

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Очікувано, "фірми-улюбленці" Харківської ОВА цього не робили, що призвело до недоотримання бюджетом надходжень.

Зокрема, відома вже ТОВ "Герц Індустрія". Одна з фірм із колоритними власниками та ознаками фіктивності, яку обрала ОВА для прямих договорів на постачання деревини фактично одразу після реєстрації.

Ми проаналізували проплати ТОВці на суму майже 55 млн грн і виявили як мінімум 10 млн грн розчинених у повітрі податків. Чому? Тому що, по-перше ПДВ не передбачили договором, по-друге ТОВка не зареєстрована як платник ПДВ. Хоча, зважаючи на обсяги поставок, мала б це зробити.

Свідчення цього – низка договорів. Приклад – договір на 4,7 млн грн із "нульовим ПДВ". Аналогічні договори з лісгоспами, "один в один" за текстом, були з ПДВ. У департаменті при підписанні договору, бачили, на що йшли, дозволяючи фірмам отримувати додаткові 20%, які мали бути податками.

Скріншот із Договору між Департаментом ЖКГ Харківської ОВА та ТОВ "Герц Індустрія"

Для порівняння – скрін з договору з лісгоспом:

Звісно, ОВА буде закидати, що сплата чи несплата податків – це відповідальність самих компаній. Але чи не свідчить це про свідоме сприяння виведенню бюджетних коштів? Адже при сплаті ПДВ 20% мало б повертатись державі у якості податків.

Аналогічна ситуація із ФОП Джек Деніелс Чаус, який "забув" про податки і якому перерахували понад 10 млн грн за деревину.

Цікаво, що шоста приватна фірма, залучена до поставки деревини, – ТОВ "Логістік оптімал" на момент укладання договорів була зареєстрована як платник ПДВ. Однак департамент Харківської ОВА знову заключає угоди на поставку деревини знову ж таки без ПДВ, що може свідчити про виведення з бюджету значних сум, оминаючи оподаткування податком на додану вартість.

Зауважу, що суми ненадходження коштів до бюджету можуть бути куди більшими. Адже у Spending можуть не відображатися усі проплати за постачання товару, тим більше за договорами оборонних закупівель.

В ОВА декілька разів акцентували, що оплата відбувається за фактом постачання деревини. Тим часом у відповіді на інформаційний запит підтвердили: "умови договорів та поставки товару, кількість та якість лісоматеріалів виконані у повному обсязі".

Схема-прикриття з ПДВ

При такому виборі скандальних постачальників деревини схема з ПДВ може здатися банальною помилкою виконавців чи нудним формулюванням "ухилення від сплати податків".

Але тут найцікавіше.

Чому фірми, які постачали деревину, свідомо уникали реєстрації платниками ПДВ?

Перше. Зрозуміло, збільшення власної вигоди. 20% несплачених до бюджету – додаткові мільйони доходів.

Друге. Нереєстрація платниками ПДВ дозволяє їм не реєструвати і податкові накладні. Тим самим – приховувати ланцюг надходження товару, а отже – походження деревини. Зокрема, за такою схемою можна було реалізовувати необліковану деревину лісгоспів.

Крім того, за нашими джерелами, в Єдиній державній системі електронного обліку деревини відсутні відомості щодо придбання скандальними ТОВками та ФОП деревини у лісгоспів. Таким чином встановити її походження зможуть лише правоохоронні органи.

Нагадаю, Синєгубов в інтерв'ю Українській правді на запитання щодо походження деревини так і відповів:

"Мені ця інформація не цікава. Знову ж таки, я особисто з ними не спілкуюся, це роблять наші профільні служби і департаменти. Договори укладені, деревина постачається. Де вони її беруть – не знаю, мене особисто це не цікавить.

Якщо вони її беруть із порушенням законів, вони будуть за це відповідати перед правоохоронними органами. Якщо до них є претензії з боку податкової, будь ласка, вони так само будуть відповідати по законах…".

Тут можна зауважити, що й придбання незаконно здобутої деревини карається законом.

Деталі щодо цін

ХАЦ рахував середню ціну "приватників" за кубометрів сировини, яку можна взяти з обсягів поставок та сум договорів. Очікувано, ціна приватних фірм є вищою від цін лісгоспів і навіть інших прифронтових адміністрацій.

У нашому ж розпорядженні є документи, які підтверджують: департамент ЖКГ Харківської ОВА закуповував деревину у фірм з ознаками фіктивності за цінами вищими на 40-50% від цін за якими постачали до ОВА лісгоспи.

Ми порівняли ціни на лісоматеріали, які департамент купував у ДП "Ліси України" (Філія "Зміївське лісове господарство") та, до прикладу, ТОВ "Герц Індустрія". Для порівняння брали деревину однакових порід, того ж класу, з однаковим діаметром та довжиною колоди.

Лісоматеріали ТОВ "Герц Індустрія" коштували на 49% дорожче від таких же матеріалів лісгоспу. Зокрема, деревина класу А в ТОВки коштувала 4110 грн за м. куб (без ПДВ), тоді як у лісгоспі – 2754 грн за куб (з ПДВ). Аналогічно із деревиною класу В – на 40% дорожче коштувала деревина у нещодавно створених приватних компаній.

Це лише одна з найнижчих цін на постачання деревини приватними фірмами, інші виставляли вартість й у 4929-5084 грн та 8028 грн за кубометр.

Таким чином формувалися вищі ціни за логістику, якої могло і не бути. Адже за матеріалами СБУ щодо завищень цін на деревину, невідома група осіб зареєструвала низку підприємств, які контролюються через "тіньових" бухгалтерів. Підприємства "малювали" фіктивні ТТН, за якими нібито транспортували продукцію лісгоспу до іншої області. Цим вони на папері підвищували вартість матеріалу, однак фактично продукцію постачали зі складів лісгоспів (за 970 грн) до департаменту за ціною 4100 грн за кубометр.

Усі ці факти – фірми з ознаками фіктивності та власниками, які фактично не мають впливу на компанії, укладання договорів за цінами, що перевищують середні у регіоні, сумніви щодо наявності виробничих потужностей та спроможностей виконувати умови договорів – дають підстави вважати, що ці ТОВ та ФОП використовуються задля виведення та подальшого обготівкування надлишково сплачених коштів, щоб потім їх розподіляти між учасниками протиправної схеми, до якої вірогідно залучені посадові особи Харківської ОВА та її структурних підрозділів.

P.S. Минуло два тижні після публікації інформації про фірми з ознаками фіктивності, залученими для постачання деревини на Харківські фортифікації. З того часу Харківська ОВА дала декілька брифінгів, провела засідання робочої групи – робила все, аби "заговорити" процес. Натомість мала би врахувати виявлену інформацію, переглянути договори, обгрунтувати ціни та звернутися до правоохоронців щодо перевірки фірм.

Що ми маємо зараз? Декілька відкритих кримінальних проваджень щодо завищень цін та ухилення від сплати податків, створена парламентом ТСК щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.

Ми ж направили до НАБУ та БЕБ заяви про вчинення кримінального правопорушення, звернення до ДАСУ та ДПСУ щодо порушень у сфері публічних закупівель та податкового законодавства.

В ідеальному варіанті податкова мала б донарахувати несплачені податки і штрафи, аудитори встановити збитки, а правоохоронці – викрити схему і притягнути реальних вигодонабувачів та організаторів оборудки до кримінальної відповідальності. Також будемо сподіватись, що внаслідок розголосу практика закупівлі сировини для оборонних потреб у поціновувачів віскі та домашнього насильства відійде у минуле.

Мартина Богуславець

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