Что будет с Восточно-Центральной Европой, если США уйдут?

Несмотря на жестокое нападение России на Украину, жители Восточно-Центральной Европы сегодня чувствуют себя в безопасности. Они уверены в НАТО как в организации, возглавляемой Соединенными Штатами и, следовательно, считающейся в Москве сильной.

В то же время многие политики, дипломаты и эксперты задаются вопросом, что произойдет с их странами, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

У Трампа нет четкого внешнеполитического профиля. Некоторые считают его пророссийским или даже контролируемым Путиным с помощью компрометирующей информации.

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"Победа Трампа в 2024 году, несомненно, приведет к прекращению американской поддержки Украины", – предупреждает Александр Виндман, подполковник армии США в отставке и бывший директор Совета национальной безопасности США, родившийся в Киеве.

Другие считают Трампа потенциальной проблемой для Кремля из-за его непредсказуемости. При этом они предполагают, что он может быть полезен для Восточно-Центральной Европы. Например, говорят, что недавно Трамп заявил, что, если бы он был президентом США в 2022 году, он бы разбомбил Москву в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Многие жители Восточной Европы недовольны Байденом и его нерешительностью в отношении России. С другой стороны, Байден и Демократическая партия для них предсказуемы. Трамп и его сторонники, напротив, представляют собой риск.

В Восточной Европе широко распространены опасения, что после следующих президентских выборов в США респект России в отношений западного оборонного союза может ослабнуть.

Если слаженность НАТО или приверженность Вашингтона ей ослабнут, страны Центрально-Восточной Европы могут снова стать объектом внимания России – как это было до вступления в НАТО. Разнообразие сценариев, которые могут произойти с ними, наглядно продемонстрировали недавние судьбы Украины, Грузии и Молдовы.

За последние 30 лет Восточная Европа не привыкла к кажущемуся идеальным мировому порядку. В отличие от Западной Европы, здесь нет магической веры в политическую силу миролюбия.

Восточные европейцы помнят царский и советский гнет, а также предательство Западом европейских ценностей. Коллективное восприятие национальной безопасности в Центрально-Восточной Европе все еще формируется под влиянием памяти, в частности, о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года, разделе Европы в Ялте в 1945 году и Будапештском меморандуме 1994 года.

Функциональная логика НАТО как оборонного союза основана на доверии, ясности и предсказуемости. Этого больше не будет с приходом Трампа на пост президента США. Хуже того, поражение Трампа на президентских выборах может спровоцировать беспорядки или даже нестабильность в США. Тогда Вашингтон станет неспособен проводить решительную внешнюю политику. Это будет иметь серьезные последствия для функционирования НАТО.

Восточные европейцы научились ожидать худшего. Конечно, внешнеполитическое поведение Трампа на посту президента будет по-прежнему определяться не только причудливыми идеями его политического лагеря. Трамписты, даже если они вновь займут Белый дом, не смогут просто игнорировать американские институты и традиции.

Тем не менее, в худшем случае Украина больше не будет получать американскую помощь. Приверженность Соединенных Штатов НАТО может оказаться под вопросом. Если Трамп победит или его поражение вызовет внутреннюю турбулентность, Европе придется быстро и кардинально меняться. Европейский остов НАТО без полноценного участия США должен будет перестроиться.

Если НАТО исчезнет совсем, ЕС придется превратиться из простого экономического и политического сообщества в союз безопасности и обороны.

Предоставив Украине, Молдове и Грузии статус кандидатов в члены ЕС в 2022–2023 годах, ЕС и его 27 государств-членов стали косвенными участниками трех европейских территориальных конфликтов с Россией.

С начала 2024 года все больше европейских государств заключают с Украиной соглашения о безопасности. ЕС только что подписал соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Молдовой.

Глубокая вовлеченность Европейского Союза в постсоветское пространство означает, что геополитические риски будут стремительно расти, если США уйдут из Европы. Это стало бы моментом истины для континента и испытательным полигоном для европейской идеи.

На протяжении последних 70 лет в воздухе всегда витал вопрос о том, существует ли европейская интеграция и безопасность только потому и до тех пор, пока Вашингтон держит над Европой свою заботливую руку.

Если американский защитный зонтик будет снят, может оказаться, что идея самодостаточной единой и солидарной Европы – всего лишь фикция. Европейским государствам придется практиковать такую форму и степень сотрудничества в области безопасности, внешней и оборонной политики, в которой они до сих пор не имели опыта.

Спустя 70 лет вопрос о том, сможет ли Москва отстаивать свои гегемонистские притязания в Европе, перестанет быть в первую очередь вопросом для Вашингтона. Он будет зависеть от того, в какой степени народы Европы воспринимают себя как настоящее сообщество наций – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Андреас Умланд – аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений (UI)

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