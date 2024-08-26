Побег Артема Дмитрука

24 серпня о 12 годині народний депутат України Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка".

За інформацією джерел у молдавських правоохоронних органах, далі депутат одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде. Власне, пункт пропуску "Паланка" розташовується у Штефан-Водському районі. У поліції Дмитрук попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. Однак за таких обставин він не мав би можливості одразу залишати країну того ж дня. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин.

За інформацією джерел УП в українських правоохоронних органах, 24 серпня Дмитрук не виїжджав з України в офіційний спосіб і якщо зараз перевірити прикордонну базу, то відповідно до неї Дмитрук і досі перебуває в Україні.

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З поліцейського відділку Штефан-Воде Дмитрук попрямував до аеропорту молдавської столиці Кишинів. У той час коли український депутат вже перебував у аеропорту "Кишинів" — молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад, рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову.

Депутат Артем Дмитрук у віп-терміналі аеропорту "Кишинів"

Що цікаво, виліт рейсу Кишинів-Рим лоукостера FlyOne затримався. І Дмитрук, пройшовши паспортний контроль о 17:30 (про що свідчить виписка з молдавської прикордонної бази, яка є у розпорядженні редакції), вилетів до римського аеропорту Фьюмічіно лише о 20-тій годині.

Інформація з молдовської прикордонної бази від джерел УП в правоохоронних органах Молдови

Джерела УП у молдавських правоохоронних органах, які ознайомились з відео з камер спостереження кишинівського аеропорту, кажуть, що депутат помітно нервував. І це не дивно, адже така затримка грала йому не на руку.

Вже 25 серпня підстави для затримання молдавські правоохоронці отримали від української сторони. Оскільки лише 25 серпня Дмитруку було оголошено про підозру. І якщо нардеп повернеться до Молдови, то цього разу його можуть затримати. Але очевидно, що на такий крок він навряд чи піде.

За даними джерел серед молдавських правоохоронців, вже вчора в столиці Молдови працювали представники українських правоохоронних органів.

Скоріше за все, Дмитрук придбав квиток на найближчий доступний рейс і у Рим не збирався. Адже далі інформація джерел УП розходиться: одні представники наших правоохоронних органів стверджують, що вже 25 серпня вранці Дмитрук вирушив із Рима до Лондона, а інші інформують про Стамбул як можливу наступну точку у поневіряннях українського депутата.

"Українській правді" вдалось встановити, що до втечі в останнє Дмитрук залишав країну ще у 2023 році.

Тоді він повернувся 24 січня 2023 року через ПП Маяки-Удобне автомобілем Toyota, зареєстрованим у Великій Британії. І це дивно. Бо сумнівно, щоб такий діяч як Дмитрук займався перевезенням автівок для Сил оборони.

Михайло Ткач

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