Коррупция – моральная диверсия против Украины

Недавні зловживання в медичних комісіях, які визнавали непридатними до служби тих, хто повинен захищати Батьківщину, демонструють корупцію в її найогидніших формах.

Ми стали свідками, як корупція, подібно до корозії, роз’їдає зсередини Україну, нищачи людське сумління, стосунки та державні інституції. Це явище є тяжким моральним злочином, а в умовах війни його можна назвати моральною диверсією проти нашої країни.

Слово "корупція" походить з латини і означає "псувати", "завдавати шкоди", "руйнувати". Це не просто одинична дія, а стан.

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У Катехизмі "Христос – наша Пасха" Українська Греко-Католицька Церква навчає, що корупція є суспільно небезпечним явищем і гріхом. Кожен з нас несе відповідальність за цю ситуацію – чи в ролі тих, хто пропонує або вимагає хабар, чи тих, хто мовчить, спостерігаючи. Християнин не може брати участь у корупційних діях і не повинен мовчати, коли це роблять інші.

Корупція підточує здатність нашої держави боронитися, знекровлює наше суспільство. Тому не дивно, що така ситуація викликала обурення в народі: адже корупція вразила сумління медиків, яким люди довіряють найдорожче – власне здоров’я, а в умовах призову на військову службу – ще й своє життя.

Рівень корупції є показником морального стану суспільства. Ілюзія, що корупція полегшує життя, насправді є небезпечною. Вона повільно руйнує суспільний організм і серця людей.

Відповідальність за це явище лежить на кожному члену суспільства, але особливо на державній владі та представниках політичної спільноти, адже саме вони покликані служити загальному добру. Вони повинні вжити заходів для оздоровлення суспільного організму та створення умов, які унеможливлюють виникнення корупції.

Пригадаймо, що під час Революції гідності ми, як народ, разом заявили собі й державним чиновникам: "Ні корупції!". Сьогодні ми мусимо вкотре повторити це моральне гасло.

Підтримуючи чесних громадян, які борються з цим злом, – журналістів, громадських активістів, –— Церква також підтримує суспільні ініціативи, що прагнуть протидіяти корупції.

Відчуваючи відповідальність перед Богом за майбутнє нашого народу, об’єднаймо зусилля для морального та духовного преображення! Лише з благодаттю Духа Святого, подолавши корупцію людського серця, ми зможемо витримати величезні навантаження, які накладає на наше суспільство, державні інституції та кожного з нас лихо святотатської війни.

+ СВЯТОСЛАВ

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