Лев XIV: Папа мира и надежды для Украины

Коли ми почули "Habemus Papam" і побачили нового Понтифіка, для багатьох це стало несподіванкою. Але в Божій перспективі немає випадковостей — це Господь кличе наступника апостола Петра, а кардинали лише розпізнають Його волю.

Для України та Української Греко-Католицької Церкви особливим знаком стало обране ім’я — Лев. Папа Лев XIII (1878–1903) був покровителем Східних Католицьких Церков, дбав про нашу освіту та розвиток. Він був Папою одного з найбільших духовних лідерів нашої історії — Митрополита Андрея Шептицького, під опікою якого українці й наша Церква вступили у ХХ століття. Сьогодні ми є Церквою, що стоїть на спадщині цього періоду, збереженій, поглибленій і освяченій в умовах переслідувань ХХ століття. Це дає нам надію на глибоке розуміння України в місії нового Понтифіка.

Обрання імені "Лев" також викликало в моїй пам’яті знамениту фреску Рафаеля, де зображено Папу Лева І Великого (440–461) з Аттілою, вождем гунів, який спустошував Італію і йшов на Рим. Ми не знаємо, що саме сказав тоді Папа, але факт, що Аттіла відступив, залишився в пам’яті Церкви як символ духовної сили, здатної зупинити нищівну загрозу. Ця історична паралель для українського народу має особливе значення. Тому не випадково багато хто з українців спонтанно назвав Лева XIV "Папою миру".

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Перші слова, які він промовив, були словами Воскреслого Христа: "Мир вам!". Але варто пам’ятати, як учив святий Августин, що справжній мир — це плід справедливості. Немає миру без правди і справедливості. Саме тому для нас були такими важливими слова нового Понтифіка про "справжній, справедливий і тривалий мир" для України. Вони пролунали вже під час його першої недільної молитви — разом із закликом до звільнення полонених і повернення депортованих українських дітей. Не менш важливим стало й те, що свою першу телефонну розмову з очільником держави новий Понтифік провів саме з Президентом України, який запросив Папу Лева XIV відвідати нашу країну.

Новий Папа добре розуміє природу війни, яку веде Росія проти України. На початку повномасштабного вторгнення, коли він ще служив у Перу, він чітко й однозначно назвав цю війну імперіалістичною агресією проти вільного народу, який має право захищати свою землю. Його висловлювання були особливо співзвучні з тим, про що я говорив із Києва у щоденних зверненнях після 24 лютого 2022 року.

Своє служіння Папа Лев XIV розпочинає в надзвичайно складний час — час, який його попередник назвав "фрагментованою третьою світовою війною". Перед ним стоять серйозні виклики: як зберегти єдність Церкви, коли людство розколюється? Як відстояти верховенство міжнародного права, коли з’являються нові диктатори? Як підтримувати солідарність, коли зростає національний егоїзм?

Особливо непростою для Папи-американця буде взаємодія з адміністрацією теперішнього президента США. Але Лев XIV уже дав зрозуміти, що сприймає ці проблеми не як особисті, а як виклики для всієї Церкви.

Я переконаний, що новий Понтифік прислухатиметься до голосу Церкви з України, а не до пропагандистів із Москви. Маю надію, що наш діалог розвиватиметься і впливатиме на позицію Апостольського Престолу щодо війни.

Безумовно, ми також запросимо Папу відвідати Україну. Було б глибоко символічно, якби він, подібно до Лева І, зміг зупинити сучасного "Аттілу" зі Сходу. Адже український народ живе правдою, а Росія — брехнею.

Знаменно, що обрання нового Папи, який насамперед говорить про мир, збіглося з 80-ю річницею завершення Другої світової війни. Це ще один знак: ми маємо надію не лише на перемогу у війні, але й на перемогу над війною як найбільшим проявом зла у світі.

† Святослав

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