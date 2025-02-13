Как строить дипломатию с новой администрацией США

Зміна адміністрації США є не тільки викликом, але й можливістю для України переглянути підходи, адаптувати стратегії та зміцнити комунікацію з Вашингтоном.

Одним із викликів української дипломатії на Капітолійському пагорбі останніми роками була різноманітність меседжів від політиків, військових, громадських діячів та експертів. Як демократична держава з активним громадянським суспільством, Україна має широкий спектр голосів, і важливо, щоб вони доповнювали одне одного, створюючи узгоджену та зрозумілу позицію.

За 10 років тісної роботи з Конгресом США мені довелося співпрацювати з шістьма українськими послами, і нинішнє посольство під керівництвом Оксани Маркарової відкрите до підтримки українських делегацій – від аналізу політичних настроїв до формування ефективної комунікації. Якщо ваш візит до США не координується офіційними організаторами, я рекомендую заздалегідь повідомити посольство України у Вашингтоні та надати коротку програму зустрічей. Це допоможе узгодити меседжі та представити Україну як сильного і послідовного партнера.

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У період, коли у Вашингтоні відбувається перехідний процес і формуються нові підходи до зовнішньої політики, Україна має скористатися моментом, щоб:

Зміцнити довіру – навіть ті політики, які розуміють важливість підтримки України, потребують чітких і зрозумілих аргументів, щоб далі захищати нашу справу.

Синхронізувати меседжі від уряду, парламенту та громадського сектору – хаотичні сигнали можуть дати хибне враження про розрізненість позицій України.

Вчасно відповідати на нові виклики – США переглядають пріоритети, з’являються нові кризи, і нам потрібно бути серед тих, хто вміє оперативно адаптуватися.

Заяви Дональда Трампа про необхідність посиленої ролі Європи у війні Росії проти України стали частиною американського політичного дискурсу. Незалежно від наших оцінок цих слів, ігнорувати їх не можна. Наприклад, глава дипломатії ЄС Кая Каллас вже відповіла на цю тезу, наголосивши, що Євросоюз є найбільшим міжнародним донором України. Нам цей сигнал варто використати для стратегічного діалогу і вести дискусію про те, як це має виглядати на практиці: Які інструменти покращать координацію міжнародної підтримки? Як зміцнити трикутник взаємодії Україна-США-ЄС у військовій, економічній та дипломатичній площині?

Як комунікувати з новою адміністрацією ефективно?

Формувати чітку та єдину стратегію меседжів. Кожен, хто їде у Вашингтон говорити від імені України – чи то урядовець, депутат, громадський діяч – має розуміти, які основні меседжі важливі зараз. Дискусії можуть бути різними, але головні запити повинні звучати однаково стосовно безпеки, підтримки, спільних інтересів та гарантій стабільності в регіоні. Враховувати нові політичні реалії. Кожна нова адміністрація має свої підходи до зовнішньої політики. Якщо раніше ми розраховували на одні аргументи, то тепер варто переосмислити, які нові точки дотику можуть стати ключовими. Наприклад, деякі американські політики будуть більше уваги приділяти питанням витрат бюджету, інші – геополітичним загрозам, ще інші – людському виміру війни. Важливо, хто говорить і як говорить. Питання адвокації України у США вже давно не обмежується дипломатами. На Капітолійському пагорбі працюють політики, журналісти, військові, громадянське суспільство, тому комунікація має бути багаторівневою. Американцям важливо чути не лише від високопосадовців, а й від українських військових, лікарів, економістів, які можуть особисто донести реалії війни. Розвивати роботу з Конгресом і Сенатом. Як би не змінювався склад адміністрації, Конгрес і Сенат залишаються критично важливими інституціями для України. Дружні нам конгресмени та сенатори часто стають нашими найкращими союзниками у просуванні українських ініціатив. Робота з ними має бути системною, а не точковою.

Окремо варто відзначити, що програми професійного обміну, які фінансуються Держдепом або Конгресом США, відіграють важливу роль у розвитку українсько-американських зв’язків. Їхня довгострокова доля залишається невизначеною,

Окрім міжнародних партнерств, які розвивають українські громадські організації та бізнес, варто також звернути увагу на ініціативи, впроваджені першою леді України Оленою Зеленською:

Міжнародне медичне партнерство

Глобальна коаліція українських студій

Українська книжкова поличка

Україномовні аудіогіди в музеях світу

Ці проєкти, які підтримані на найвищому рівні, можуть стати сильними інструментами для зміцнення української присутності у світі, включно зі США.

Що ми маємо зробити вже зараз?

Синхронізувати комунікацію між урядом, парламентом та громадянським суспільством.

Переглянути ключові меседжі та адаптувати їх під політичну реальність нової адміністрації.

Формувати нові зв’язки та зміцнювати старі – у Конгресі, Сенаті, аналітичних центрах тощо.

Активізувати громадську дипломатію – пояснювати американцям, чому Україна важлива.

Зараз не той момент, коли ми можемо дозволити собі комунікаційні помилки. Те, як ми побудуємо відносини з новою адміністрацією США сьогодні, визначатиме нашу безпеку та підтримку завтра.

Вероніка Грищенко

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