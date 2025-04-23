Как раненому военному получить компенсацию: ответы на 8 самых болезненных вопросов

Кожен другий український захисник чи захисниця стикається з проблемами під час оформлення різних документів – таку статистику наводить правозахисник та адвокат Масі Найєм. Більшість з них стосується виплат для тих військових, які отримали поранення на фронті. Що треба знати бійцям та їхнім родинам, щоб отримати передбачені державою кошти?

Які права мають військові?

Наприкінці червня 2023 року вступив в силу закон № 9342, в якому прописані основні засади про введення військової служби, а також правові та соціальні гарантії для військових. В документі вказано, що отримати відпустку для лікування можна лише на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) та на строк не більше чотирьох місяців. Після завершення цього терміну потрібно пройти повторний огляд ВЛК, і комісія має винести вердикт – чи придатна людина до подальшої служби. І весь цей час військові мають отримувати гроші. В наказі МОУ №260 від 07 червня 2018 року вказано, що захисник чи захисниця повинна отримувати оклад.

Для лікування складних поранень необхідно більше часу на відновлення, аніж 4 місяці. В такому випадку військові зазвичай отримують висновок ВЛК про "обмежену придатність" і на цій підставі командир військової частини може, а зазвичай так і виходить, згідно з п. 116 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, зарахувати людину в розпорядження командира ("виведення поза штат"). Військовий не може отримувати посадовий оклад, оскільки не знаходиться у штаті військової частини. Проте і не може звільнитись, бо "проходить" її у визначених командиром межах. Така людина може розраховувати виключно на оклад, встановлений відповідно до штатного розпису та постанови Кабінету міністрів від 30 серпня 2017 року під № 704.

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Що це означає на практиці? Поранені бійці, які лікуються, мають отримувати по 100 тисяч гривень на місяць. Після висновку ВЛК та визначення військового як обмежено придатного, тимчасово непридатного та його зарахування поза штат (у розпорядження командира), він має два місяці отримувати стільки ж коштів, як до отримання поранення. А надалі – впродовж 6-12 місяців, до остаточного рішення ВЛК щодо придатності або непридатності, військовому мають платити 20,1 тисяч гривень на місяць та надбавку за ранг та вислугу років, якщо такі є.

Після звільнення із служби та виключення з обліку військові мають отримати компенсацію. Якщо боєць має УБД, то йому мають оплатити невикористану додаткову відпустку – а вона складає 14 діб за кожний рік служби (включаючи рік отримання свого статусу та рік звільнення). А ще – одноразову грошову допомогу при звільненні. Її розмір для мобілізованих складає 4 % від розміру грошового забезпечення за кожен місяць служби. А також компенсацію за недоотримане речове майно, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та одноразову допомогу для оздоровлення.

Як отримати разову матеріальну допомогу?

Цього року матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується одноразово, а її розмір залежить від посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років і додаткових видів забезпечення. Винагороди, тобто "бойові", в цій сумі не враховуються. Ці норми прописані в постанові Кабміну № 704 та наказі Міністерства оборони України № 260. Порядок виплати цих коштів визначаються наказом міністра оборони України. Наприклад, цього року він прописаний у профільному дорученні міністра від 9 січня 2025 № 156/уд.

Хто може отримати разову допомогу?

Військовослужбовець з інвалідністю, отриманою через поранення, пов’язане з захистом Батьківщини. Це має бути вказано в Довідці про обставини травми – кожен з факторів у цьому документі впливає на висновок ВЛК та МСЕК про інвалідність. Важлива деталь: кошти не виплачуються у тому випадку, якщо поранення отримане під впливом наркотичного чи алкогольного сп’яніння, та/або на військовому не було засобів індивідуального захисту.

Захисник, який хворіє на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, вірусний гепатит В та С. Порушення стану здоров’я необхідно підтвердити документально.

Військові, які понад 30 днів поспіль перебувають на лікуванні, реабілітації та потребують багатоетапного лікування (протезування, хірургічні втручання тощо).

Онкохворі.

Захисник, який отримав поранення під час виконання завдань у період дії воєнного стану.

Щоб отримати допомогу потрібно звернутись із рапортом до командира, долучивши всі підтверджуючі документи.

Хто може отримати виплату у розмірі 100 тисяч гривень?

Ці кошти можуть отримати військові, які перебувають на стаціонарному лікуванні, наприклад, через контузії, травми, каліцтва, інші поранення, пов’язані із захистом Батьківщини. Виплату також можуть отримати бійці, які перебувають у відпустці після тяжкого поранення за висновком ВЛК.

Із рапортом про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн. необхідно звертатись до командування. Та подати документи, а це довідка про обставини травми, лікування в стаціонарі чи про відпустку для лікування тяжкого поранення. Останнє має бути вказано у висновку ВЛК. На підставі наказу командира кошти виплачуються щомісячно.

Чи допомагають місцеві адміністрації?

Фінансову допомогу можуть надавати і місцеві органи влади – в такому випадку кошти виплачують з локального бюджету в рамках затверджених цільових програм. Наприклад, Київська адміністрація надає одноразову матеріальну допомогу військовим в рамках програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки". Вона стосується бійців, які лікуються у столичних медичних закладах. Розмір допомоги складає 45 тисяч гривень.

Які протези надають військовим?

Військові мають отримувати всю необхідну медичну допомогу безкоштовно. Але не всім відомо, що існують і певні програми лікування, реабілітації, протезування за кордоном, передбачені МОЗ. Одна із них – Medevac. Медичні послуги для українських громадян, які їдуть на лікування за кордон, надаються в рамках тимчасового захисту (Директива Ради 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 року). За цієюю програмою, затвердженою наказом МОЗ №574 від 5 квітня 2022 року, можна безкоштовно лікувати травми голови, шиї, обличчя, черевної порожнини, кінцівок тощо.

Протезування в Україні теж безкоштовне, і це прописано в постанові Кабінету міністрів №518 від 1 жовтня 2014 року. Для цього необхідно отримати рішення ВЛК, і там має бути визначена складність протезу (підвищена функціональність). Якщо законом передбачений простий протез, а військовий хоче встановити кращий, то доведеться оплачувати його самостійно або звертатись до благодійних фондів.

Чому військові не отримують виплати?

На практиці тисячі військових, як отримали поранення, не отримують передбачені законом кошти. Причин для цього може бути декілька. Одна із найбільш розповсюджених – неправильно, неповно чи неточно оформлені документи, зокрема довідки про обставини травми, рапорт, наказ командира, медичні документи тощо. Інколи недостовірну інформацію про те, які документи необхідно оформити, надають командири. Та й сам захисник може не дотримуватись встановлених законом процедур. Наприклад, постраждалому після чотирьох місяців лікування необхідно отримати висновок ВЛК, де вказано, що процес реабілітації продовжений на понад чотири місяці. А також проінформувати про це командира та передати висновок лікарів до військової частини.

Проблема полягає і в тому, що всі процедури оформлення документів є занадто формалізованими, вимагають погодження багатьох учасників, і це зумовлює надмірну бюрократію. Велика кількість військових не мають юридичної освіти, не знають, які документи необхідні зібрати, а психологічний стан поранених не дозволяє їм боротись з бюрократичною машиною та доводити свою правоту.

Де отримати безкоштовну юридичну допомогу?

Військовим часто доводиться звертатися до суду – справи можуть розглядатись від 3 місяців до 3 років. Звісно, що це вимагає коштів. Юридичну або іншу кваліфіковану допомогу військові та члени їхніх родин можуть отримати безкоштовно. Куди можна звернутись за допомогою?

До центрів безоплатної правничої допомоги, які мають власні представництва у кожній області

На цілодобову гарячу лінія МОУ (Центральне управління захисту прав військовослужбовців). Номер телефону: 1512

До уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Номери гарячої лінії: 0800-50-17-20 (Безкоштовно), 044-299-74-08, hotline@ombudsman.gov.ua (виключно для електронних звернень та адвокатських запитів), zapyt@ombudsman.gov.ua (виключно для подання запитів на інформацію);

До командування медичних сил. Номер телефону: 044 522 83 58 (з питань надання медичної допомоги).

До Сил територіальної оборони. Контактний номер: 0 800 507 028 (психологічні та юридичні консультації для військових).

До Міністерства охорони здоров’я. Номер телефону: 0 800 60 20 19 (з питань отримання та надання медичної допомоги).

До Міністерства юстиції. Контактний номер: 0 800 356 917 (консультації та роз’яснення з правових питань, додаткові відомості про безоплатну правову допомогу тощо).

До Міністерства у справах ветеранів. Номер телефону: 044 281 0850 (з питань порушення прав, надання юридичної чи гуманітарної допомоги та психологічної підтримки ветеранам/їхнім сім’ям).

Для підтримки ветеранів війни. Контактні номери: +38 (063) 227-14-27 (з питань встановлення статусів та соціального захисту) та +38 (063) 035-54-68 (з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти).

На гарячу лінія Уряду. Номер телефону: 1545 (при порушенні прав людини).

До бюро безоплатної правової допомоги. Контактний номер: 0800 213 103 (з юридичних та нотаріальних питань).

За допомогою можна звернутись і до недержавних організацій. Серед них:

ГО "Юридична сотня". Контактний номер: 0800 308 100

Армія SOS. Номер телефону: 068 686 5439

Правозахисний центр "Принцип"

Поранені військові та члени їхніх родин дійсно стикаються з різними проблемами. Проте їх можна вирішити. Не потрібно ховатись від складнощів, бо є велика кількість небайдужих людей та організацій, які готові підтримати, дати пораду, допомогти звернутись до державних органів або представляти інтереси конкретної людини у суді. Головне – не ховатись, а вчасно звернутись за підтримкою.

Юлія Татік

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