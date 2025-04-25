Как корпоративные процессы бригады НГУ "Хартия" могут стать примером для украинских компаний

Бригада НГУ "Хартія" виросла з добровольчого формування територіальної громади, створеного підприємцем Всеволодом Кожемяком, і нагадує успішний сучасний бізнес, де в розмовах працівників постійно лунають англомовні терміни. Настільки нагадує, що ти згадуєш про те, що перебуваєш у військовій частині, лише коли бачиш на графіку результатів роботи минулого дня не прибутки та обсяг виробленої продукції, а кількість "двохсотих" агресорів.

Не так давно відвідав цю унікальну військову частину, яку очолював вже легендарний комбриг Ігор Оболєнський (нині він пішов на підвищення). Візити вітчизняних та закордонних гостей сюди – регулярне явище. Бригада "Хартія" разом із деякими іншими військовими частинами є візитною карткою сучасної української армії. Здивувався, коли побачив у штабі норвезькій прапор. Чомусь загадав, що символ бригади схожий на руну вікінгів. Але з’ясувалося, що причина в іншому – нещодавно військову частину відвідував один із керівників норвезької армії.

Інтерес іноземців до цієї бригади зрозумілий. Попри усталене уявлення ця військова частина не завжди працює за стандартами НАТО. Деякі її стандарти знаходяться на вищому рівні. Хоча про натівський стандарт військового процесу прийняття рішення (MDMP – Military decision making process) і те, як він застосовується на практиці, ми чули під час відвідин бригади неодноразово. Проте теорія є теорія, а практика завжди йде далі. Якщо генерали НАТО переважно вивчали війну за книжками, то українські військові щодня беруть свої уроки в боях із ворогом. Керівники "Хартії" напівжартома-напівсерйозно говорять, що деякі військовослужбовці бригади після війни будуть коштувати мільйони доларів. І тому і з ними, і з бригадою загалом після завершення війни все буде гаразд – без роботи не залишаться.

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Справедливості заради варто відзначити, що своїх генералів у "Хартії" немає – є лише три полковники (хоча згідно з певними правилами їх має бути 11). Взагалі кадрових військових (тих, які мають профільну військову освіту) в "Хартії" не так багато. Зате ми зустріли там колишнього працівника монетарного департаменту Національного банку – він займається плануванням військових операцій.

З того, що ми побачили, ця бригада є вдалим прикладом запровадження новацій в українських силах оборони. "Жодної радянської армійщини" – таке гасло розміщено на "просунутому" вебсайті бригади. Важлива мета запроваджених тут змін – зробити все можливе, щоб зберегти життя та здоров'я особового складу. Тут наголошують на цінності кожного, хто став до лав бригади. Саме тому в "Хартії" – належне забезпечення, з яким допомагають численні меценати.

Успіх бригади, за словами її очільників, базується на трьох китах: професійна HR-діяльність, ретельне планування та постійне навчання. Погодьтесь, ці пріоритети притаманні багатьом успішним компаніям в усьому світі. Єдина різниця – якщо бізнеси ризикують статками своїх акціонерів, то військові частини – життями своїх бійців. Тому працювати з персоналом, планувати та навчатись військовослужбовцям доводиться набагато ретельніше.

Ще на сайті зазначено, що головною метою діяльності бригади є перемога України у війні. Якщо порівнювати з бізнес-практиками, то омріяна перемога і є візією бригади.

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Які з практик "Хартії", на мою думку, варто застосувати бізнесу?

Будь-якій дії тут передує велика аналітична робота. В головному офісі (штабі) "Хартії" багато діаграм і графіків на численних моніторах. Дані оновлюються в режимі реального часу. На базі щогодинної, щоденної, щотижневої та щомісячної аналітики ухвалюються зважені рішення. Хотів би я мати в банку такий dashboard, який би зводив докупи всі показники роботи Ощаду та в режимі реального часу показував результат! І бажано в розрізі окремої бізнес-лінії, конкретних продуктів та відділень. Подібної наочної оперативної аналітики бракує багатьом українським компаніям.

Бригада "Хартія" відома тим, що постійно ламає старі правила, які вже не відповідають вимогам часу або є абсолютно нелогічними. Командири бригади розповідають, що вони постійно змінюють організаційну структуру. Весь час з’являються технічні новинки, які допомагають бути більш ефективними в бою. У бригаді вже застосовуються елементи штучного інтелекту, і незабаром їх стане набагато більше.

Перед операцією бійці проводять не тренування, а репетицію, як у театрі. Відпрацьовується не загальні покращення навичок, а злагоджені дії в конкретній ситуації. Вміння без докорів сумління позбутися застарілого і запроваджувати нове – важлива компетенція будь-якого успішного бізнесу.

Багато говорять в бригаді про корпоративну культуру. За планами представників "Хартії" вона має суттєво відрізнятись від суворої ієрархії військових підрозділів радянських часів. Одна з ключових цінностей – повага до військовослужбовців. Я буквально "причепився" до одного з керівників підрозділу планування (того, що з НБУ), якому на вигляд трохи більше 20 років, із розпитуваннями: чи прислуховується до його порад найвище керівництво бригади більш поважного віку? Мене запевнили – так. Саме цей підхід під гаслом "кожний заслуговує бути почутим" допомагає уникати суб’єктивних оцінок і напрацьовувати найкращі рішення. Фокусування саме на суті пропозиції, а не на особисті того, хто її запропонував, – цієї риси часто бракує українським компаніям. Правило старих часів "я начальник – ти дурень" багато де ще є головним у процесі прийняття рішень. Але не в "Хартії".

Після візиту до бригади у мене додалось упевненості, що є рецепт здобуття гідного для України миру: це, крім продовження міжнародної підтримки України, "хартизація" сил оборони нашої країни. Радію з того, що це вже поступово відбувається: відомо, що бригада стане основою корпусу Нацгвардії "Хартія", комбриг Оболєнський вже став командиром цього корпусу, а це поширить сучасні принципи та стандарти управління армією.

Вважаю, що відповідальні бізнеси, в тому числі банки, які надають фінансову допомогу бригаді "Хартія", роблять найкращу можливу інвестицію – в те, щоб наше мирне майбутнє настало якомога швидше. Тому закликаю всіх небайдужих долучатись до підтримки цього та інших підрозділів українського війська.

І також раджу залучати кращі практики бригади "Хартія" в життя українського бізнесу.

Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку

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