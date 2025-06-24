Дамаск за 12 дней, Тегеран за месяц. Сколько времени осталось у Москвы?

У романі Ернеста Гемінґвея герой відповідає на запитання "Як вам вдалося збанкрутували?", кажучи: "Двома способами. Поступово, а потім раптово".

Така динаміка притаманна не тільки окремим людям, а й державам. Нещодавно ми стали свідками раптового падіння режиму в Сирії: 27 листопада 2024 року почався наступ антиурядових сил, а 8 грудня 2024 року Дамаск впав. Напередодні сирійський диктатор втік до Москви, поклавши край 54-річному правлінню клану Асадів. Ізраїль негайно знищив залишки сирійського флоту і військово-повітряних сил, а члени іранської Революційної гвардії втекли з Сирії. Наступальний ресурс Сирії було зведено нанівець.

Минуло пів року, і падіння режиму аятола, який правив Іраном з 1979 року, може статися на наших очах. 13 червня 2025 року Ізраїль розпочав повітряну операцію, головною метою якої була ліквідація ядерної та ракетної діяльності Ірану. Ядерна зброя в руках диктаторів, яка проголосила знищення Ізраїлю своєю священною метою, була питанням життя і смерті для Ізраїлю. Після десятиліть безрезультатних дипломатичних переговорів Ізраїль дійшов висновку, що більше не може чекати, і вирішив діяти.

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Слід додати, що удару по Ірану передувало, крім падіння режиму в Сирії, знищення терористичної організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, і озброєного і фінансованого Іраном ополчення Хезболла в Лівані. Цей процес розпочався з нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, під час якого Палестинські терористи вбили 1,195 людини й взяли в заручники близько 250 людей. Початковий шок супроводжувався ізраїльською військовою операцією, яка знищила наступальні можливості ХАМАСу, включаючи мережу підземних тунелів та склади зброї. Ізраїль атакував бази Хезболли в Лівані у жовтні 2024 року, знищивши близько 80% ракет, які вона мала. Щоб ви могли уявити собі цифри, про які ми говоримо, 7 жовтня 2023 року палестинці випустили по Ізраїлю 4,300 ракет.

Саме ліквідація іранських маріонеток у безпосередній близькості від Ізраїлю зробила можливою повітряну атаку на Іран – країну з 92 мільйонами жителів і площею 1,6 мільйона км2, що приблизно дорівнює сумарному розміру України, Білорусі, Польщі, Чехії та Німеччини.

Хід війни в повітрі в черговий раз підтвердив абсолютне домінування західних військових технологій над іранськими і російськими. Протягом 48 годин Ізраїль практично повністю ліквідував протиповітряну оборону і контролював небо над західною половиною Ірану. В результаті було знищено половину іранських пускових установок, засипано входи в підземні ракетні склади і вбито десятки високопоставлених іранських військових командирів і вчених-ядерників. Іранські Військово-повітряні сили, що налічують понад 500 літаків, взагалі не з'являлися в небі. Невідомо навіть, куди зник і чи живий ще верховний лідер, Хаменеї, який правив країною 36 років.

Ізраїль не міг діяти без погодження з Вашингтоном, оскільки сотні його літаків повинні були пролітати над контрольованими США територіями в Сирії та Іраку. Проте багато хто до останнього моменту сумнівався в тому, що Білий дім зважиться на прямий удар по Ірану. Після ігор з дезінформацією рано вранці 22 червня американський "Опівнічний молот" ("Midnight Hammer") завдав удару по ядерних об'єктах Ірану. Атака на Фордо, глибоко в гірському масиві, була здійснена бомбардувальниками В2 з бомбами вагою 14 тонн, а по двох інших заводах були нанесені удари з підводних човнів. Супутникові знімки швидко підтвердили точність ударів.

На сьогодні практично очевидно, що навіть якщо ядерний і ракетний потенціал Ірану не були повністю знищені, перші 10 днів авіаударів відкинули його на багато років назад, і безпосередня загроза Ірану, озброєного ядерними боєголовками, зникла. Ядерна програма Ірану ніколи не була тим "мирним атомом", яким її уявляв режим. Іран, країна, що потопає в нафті і газі, ніколи не потребував атомних електростанцій. Україна, Чехія та Словаччина теж мають атомні електростанції, які не потребують збагачення урану в глибоких тунелях в горах.

Наступні кілька тижнів покажуть, що буде далі. Це залежить в першу чергу від кроків, зроблених Тегераном і Вашингтоном. Тегеран має дуже обмежені можливості. Найгірше, що він може зробити, це почати атакувати танкери та нафтові об'єкти в Перській затоці. Однак подібні напади викликали б жорстку реакцію не тільки з боку американців, але і з боку арабських країн. Контратаки легко знищили б весь експорт іранської нафти. Головною жертвою став би Китай, куди надходить 90% іранської нафти. Втрата доходів від експорту нафти означала б голод і крах іранського уряду.

Чи цього хочуть іранці? Малоймовірно. Навпаки, численне молоде покоління і жінки Ірану ситі по горло теократією і бідністю і хочуть повернутися до нормальних умов. Хоча Білий дім стверджує, що його метою не є зміна режиму в Ірані, ізраїльська назва операції "Висхідний лев" є явним натяком на зображення лева на іранському національному прапорі, що існував до 1979 року.

Загроза падіння режиму в Тегерані дуже погана новина для Кремля. Втративши Сирію, Москва безпорадно втрачає свого головного "стратегічного" союзника на Близькому Сході. Хоча ціни на нафту ненадовго зросли до $75 за барель, їхнє зростання значно нижче, ніж очікувалося. Більш того, дорога нафта є поганою новиною для головного покровителя Москви – Пекіна. Скасування санкцій щодо Ірану в разі падіння режиму в Тегерані означатиме їх різке ослаблення і ще один важкий удар по Росії. Для кремлівського боса, відомого як "бункерний дід", стало неприємним відкриттям, що навіть глибокі бункери більше не є гарантією виживання. Однак найгіршою новиною для Москви та Пекіна є той факт, що епоха політики Обами, коли США демонстрували світові слабкість, нерішучість та безпорадність, ймовірно, закінчилася.

Юрай Месік, словацький аналітик з глобальних ризиків, автор книги "Агонія", KSD, 2025

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