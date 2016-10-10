Апелляцию по Ефремову перенесли

Апелляционный суд Киева перенес на 18 октября рассмотрение жалобы защиты Александра Ефремова на решение Печерского райсуда о содержании его под стражей до 24 ноября.



Такое решение приняла коллегия судей апелляционного суда, передает корреспондент "УП".



Это решение было мотивировано тем, что суд не успел ознакомиться с дополнительными материалами, которые подал защиту Ефремова.



"Документы поступили в канцелярию только в 14.49, мы физически не успели с ними ознакомиться", - сказал председательствующий судья.



В то же время защита и обвинение не возражали.



"Тогда мы перенесем на 18 октября", - сказал председатель.



Ефремова такое решение возмутило.



"Если вы считаете, что невинный человек должен сидеть еще восемь дней за решеткой, то пожалуйста. Но вы успели со всем ознакомиться, там всего 5 писем. Я уже так в понедельник приезжал, сказали, что судья заболел", - возмущался Ефремов.

Фото: Роман Кравец

ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ

"Мы вас услышали, заседание 18 октября", - ответил на это судья.



Как известно, 1 августа Ефремова взяли под стражу на 60 суток - до 28 сентября.



28 сентября Печерский райсуд Киева оставил бывшего лидера фракции "Партия регионов" Александра Ефремова под стражей до 24 ноября.



Утром 30 июля стало известно, что Ефремов задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Ранее на заседании суда, Ефремов убеждал, что он не виноват в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.

Роман Кравец, УП