Лавринович предложил США помощь в деле Манафорта
Экс-министр юстиции Александр Лавринович готов предоставить свою помощь США в расследовании возможной причастности компании бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта к коррупционным схемам в Украине.
Об этом говорится в письме Лавриновича к генпрокурору США Лоретте Линч, текстом которого располагают "Украинские новости".
В письме говорится, что согласно информации депутата от БПП Сергея Лещенко, Манафорт участвовал в подготовке отчета американской юридической компании Scadden, Arps, Slate и других по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Лавринович отметил, что по Scadden в Украине открыто уголовное производство.
"Принимая во внимание большое общественное значение этих событий, как бывший министр юстиции и как гражданин хотел бы содействовать непредвзятому расследованию", – говорится в письме.
Он отметил, что в период заключения договора о предоставлении юридических услуг с компанией Scadden возглавлял Минюст.
"Специалисты Scadden проводили сравнительный анализ уголовного права США, ЕС и Украины в контексте процесса Юлии Тимошенко. По условиям контракта, любое политическое влияние или вмешательство в работу компании было исключено", – аргументирует Лавринович.
Он заявил, что отчет был подготовлен на самом высоком уровне.
"Выводы и рекомендации компании по делу Тимошенко почти идентичны выводам Европейского суда по правам человека. Рекомендации Scadden были основой дальнейших евроинтеграционных действий в системе правосудия Украины", – написал экс-министр.
Лавринович выразил готовность принять участие в следственных действиях Генпрокуратуры США и предоставить любые разъяснения по поводу сотрудничества с компанией Scadden.
Как известно, Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США расследуют причастность компании Манафорта к коррупционным схемам в Украине.
Национальное антикоррупционное бюро подтверждает, что Манафорт фигурирует в списках так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Ранее Манафорт руководил предвыборной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа, но после того, как этот скандал разгорелся, он подал в отставку.
Лавринович, против которого также расследуется сейчас дело в Украине, также считает, что его дело связано с выборами в США и связующим звеном является Манафорт.