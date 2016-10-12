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Аваков: Слова Олланда о выборах на Донбассе возмутительны

Среда, 12 октября 2016, 02:14

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что слова президента Франции Франсуа Олланда о том, как должны развиваться события на Донбассе, абсолютно неприемлемы для Украины.

Об этом Аваков написал в блоге "Украинской правды".

11 октября Олланд, выступая на сессии ПАРЕ, заявил, что Украина должна получить контроль над границей после проведения выборов на оккупированных территориях. По его словам, выборы должны пройти после прекращения огня и отвода оружия.

 "Французский президент много на себя берет! Сначала безобразные высказывания министра иностранных дел Франции Эро во время визита в Украину, теперь президент Олланд", - написал Аваков.

Он отметил, что предложения и трактовки Олланда "возмутительны" для Украины.

"Уступив Путину Украину – Вы потеряете Европу, потеряете собственную свободу", - заявил глава МВД.

Он также выразил надежду, что его "позицию поддерживает большинство министров Кабинета министров Украины и большинство членов парламента".

Темы: ДонбассАваков
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