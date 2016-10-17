Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Моторола" знал, что его хотят убить – СМИ

Понедельник, 17 октября 2016, 18:18

Боевик "Моторола" (Арсен Павлов) знал, что его хотят убить.

Об этом он рассказывал журналистке "Настоящего времени" Шахиде Тулугановой незадолго до своей смерти, сообщает Ридус.

"Я - смертник, я это знаю и отношусь к этому факту с холодным сердцем", - говорил Павлов.

По словам журналистки, Моторола вскользь оговаривался, что отношение к нему неоднозначное даже среди своих, и что его может убрать не только украинская сторона, но и свои соратники.

"Потому что убийство Моторолы — это очень удобный предлог для „оголтелых", чтобы не исполнять Минские соглашения. Уж больно „удачное" совпадение, что его убили именно в тот момент, когда Нормандская четверка пытается собраться снова, чтобы разрешить это кризис",  - считает журналистка.

Настоящее Время – совместный медиапроект Радио Свобода/Свободная Европа и "Голоса Америки" – открылся в 2014 году.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним погиб его охранник.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в убийстве боевика и заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Украина объявила войну самопровозглашенной "ДНР".

Украинская правда

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
Все новости...
Реклама: