Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак поговорил о предоставлении летального оружия с конгрессменами США

Среда, 19 октября 2016, 00:32

На встрече с двумя конгрессменами США министр обороны Украины обсудил ситуацию на Донбассе, состояние отвода войск и вопрос предоставления Украине летального оружия.

Об этом Степан Полторак написал в facebook.

Во встрече приняли участие конгрессмены-республиканцы Уильям Флорес и Эндрю Харрис.

"В ходе разговора обсудили ситуацию на Донбассе, состояние отвода войск и вопрос предоставления Украине летального оружия. Российская вооруженная агрессия - это вызов не только Украине, но и Европейскому Союзу и странам-членам НАТО", - написал министр.

В свою очередь конгрессмен Уильям Флорес заверил в дальнейшей поддержке США Украины, как на политической арене, так и в предоставлении практической помощи.

"Американцы поражены стойкостью украинцев и их стремлением к независимости и европейскому будущему. Конгресс США поддерживает Украину на законодательном уровне, в том числе и в вопросах поддержания и продления санкций против России", - привел Полторак слова конгрессмена.

Также собеседники обсудили вопросы насущных проблем украинской армии, чтобы "помощь, которая поступает и в дальнейшем будет предоставляться партнерами, была актуальной и действительно той, в которой нуждается украинская армия сегодня.

В то же время, о результатах разговора о возможности предоставления Украине летальных вооружений, министр не сообщил.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПолторакСШАДонбассоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Полторак
Военные экс-чиновники получили миллионы гривен при увольнении – Bihus.info
Заместителю экс-министра обороны Полторака избрали меру пресечения
Десантно-штурмовые войска - с новым руководителем вместо избранного в Раду Забродского
Последние новости
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
Все новости...
Реклама: