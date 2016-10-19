Полторак поговорил о предоставлении летального оружия с конгрессменами США

На встрече с двумя конгрессменами США министр обороны Украины обсудил ситуацию на Донбассе, состояние отвода войск и вопрос предоставления Украине летального оружия.

Об этом Степан Полторак написал в facebook.

Во встрече приняли участие конгрессмены-республиканцы Уильям Флорес и Эндрю Харрис.

"В ходе разговора обсудили ситуацию на Донбассе, состояние отвода войск и вопрос предоставления Украине летального оружия. Российская вооруженная агрессия - это вызов не только Украине, но и Европейскому Союзу и странам-членам НАТО", - написал министр.

В свою очередь конгрессмен Уильям Флорес заверил в дальнейшей поддержке США Украины, как на политической арене, так и в предоставлении практической помощи.

"Американцы поражены стойкостью украинцев и их стремлением к независимости и европейскому будущему. Конгресс США поддерживает Украину на законодательном уровне, в том числе и в вопросах поддержания и продления санкций против России", - привел Полторак слова конгрессмена.

Также собеседники обсудили вопросы насущных проблем украинской армии, чтобы "помощь, которая поступает и в дальнейшем будет предоставляться партнерами, была актуальной и действительно той, в которой нуждается украинская армия сегодня.

В то же время, о результатах разговора о возможности предоставления Украине летальных вооружений, министр не сообщил.