Аваков пожаловался на сложности е-декларирования и потролив Котвицкого за пальто

Глава МВД Арсен Аваков пожаловался на сложности с заполнением электронной декларации и "потролил" своего соратника и бизнес-партнера, нардепа Игоря Котвицкого, который подозревается в выводе $40 млн. за границу.

О заполнении электронной декларации Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

"Поразгадывал ребусы абсолютно идиотского интерфейса, несколько раз лично убедился, как исчезает черновик и введенная информация", - пожаловался глава МВД и отметил, что в целом потратил на заполнение деклации около 16 часов.

"В процессе заполнения декларации не отказал себе в удовольствии потролить Игоря Котвицкого за новое пальто. В ответ получил дружескую угрозу, что он его мне подарит - укажет подарок в декларации и я вынужден буду заплатить налог в размере собственной зарплаты", - отметил он.

Согласно решению Национального агентства по противодействию коррупции от 18 августа 2016 №1, началом работы системы декларирования является 1 сентября 2016. В течение 2 месяцев - до 1 ноября - чиновники должны подать электронные декларации.

19 октября в НАПК заявили, что в ближайшие дни утвердят и передадут на регистрацию в Минюст изменения в форму электронной декларации доходов чиновников.

По мнению главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, НАПК планирует перенести сроки подачи электронных деклараций на 2 месяца.

По состоянию на 18 октября только шесть народных депутатов подали электронные декларации.

НАБУ расследует вывод депутатом от "Народного фронта" Игорем Котвицким более 40 миллионов долларов за границу летом 2015 года. Суд предоставил НАБУ доступ к ряду счетов и банковских документов в этом деле.

Котвицкий является соратником и бизнес-партнером Авакова. Сам министр утверждает, что Котвицкий вывел эти 40 миллионов долларов за границу законно.

Украинская правда