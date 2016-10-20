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Путин остался недоволен переговорами в Берлине – СМИ РФ

Четверг, 20 октября 2016, 14:33

Переговоры "нормандской четверки", посвященные урегулированию на Украине, а также переговоры "берлинской тройки", посвященные урегулированию в Сирии не были успешными.

К такому выводу приходит автор материала "Тройка, четверка, туз", опубликованном 20 октября в российском издании "Коммерсант", Андрей Колесников.

По сведениям издания, переговоры "нормандской четверки", которые длились почти пять часов, то и дело заходили в тупик.

"Петр Порошенко настаивал, что сначала надо решить вопрос с контролем российско-украинского участка границы, а уж потом говорить про соглашение об амнистии, про выборы в Луганской и Донецкой областях и про их особый статус. В ответ на это в какой-то момент уже все трое его коллег, перебивая друг друга, говорили ему, что в минских соглашениях записано совсем другое, а Петр Порошенко все-таки находил в себе силы настаивать на своем", – идет речь в статье.

По словам специального корреспондента "Ъ", склоняла украинского президента к компромиссу канцлер Германии Ангела Меркель:

"Когда в очередной раз казалось, что все опять рухнуло, Ангела Меркель вставала, брала Петра Порошенко под руку, произносила два заветных слова – "Five minutes…" – и уводила Петра Порошенко в угол, где что-то жарко объясняла ему эти самые пять минут. Возвращался он за стол покладистым человеком, соглашался со всеми, а еще через несколько минут все начиналось заново".

По словам Колесникова, Меркель сетовала, что предыдущие переговоры в Париже были успешными, а в Берлине они застыли на месте.

"Почему мы говорим об одном и том же?! Париж был результативным, а Берлин все будут связывать с полным провалом! Я не могу этого допустить! Давайте договариваться!".

В материале "Ъ" отмечается, что после переговоров стороны озвучили разные версии достигнутых договоренностей.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в аэропорту Тегель выглядел недовольным:

"Происходившее не нравилось ему. Похоже, приехав в Берлин, он просто сделал то, что считал нужным, решив в каком-то смысле, как ни странно, поддержать Ангелу Меркель, и никаких иллюзий по поводу своего приезда не испытывал", – отмечается в статье.

Президент РФ в частности заявил, что "все участники сегодняшней встречи подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения, и все подтвердили свою приверженность этим договоренностям".

По словам Колесникова, Путин был немногословен.

"Было исчерпывающе ясно, что он не станет сейчас отвечать ни на какие вопросы. А ведь они были. Так что совместной работы не вышло. А жаль", – резюмирует автор статьи.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

Темы: Минские соглашенияРосcия
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