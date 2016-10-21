Климкин рассказал, о чем же договорилась нормандская четверка

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, о чем же именно шла речь в Берлине на встрече нормандской четверки, и какие договоренности были достигнуты.

С таким докладом он выступил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Климкин отметил, что позиции Украины и России кардинально отличаются.

Доступ ОБСЕ к границе

"Наша общая позиция с Германией и Францией и позиция России расходятся как в плане последовательности выполнения мероприятий, так и четкой гарантии их выполнения, в плане допуска ОБСЕ к территориям оккупированного Донбасса, в плане допуска ОБСЕ к неконтролируемой участка границы", - сказал Климкин.

Он отметил, что без четкого установления последовательности и гарантий говорить о выполнении Минска невозможно. "И это наша общая позиция с Германией, Францией и другими странами ЕС", - сказал он.

Вооруженная миссия ОБСЕ и вывод войск РФ

По словам министра, в Берлине говорилось о возможности введения вооруженного компонента ОБСЕ, однако в этом плане позиции сторон разошлись. "Здесь наши позиции тоже пока достаточно различаются, но главное, что в результате последовательного давления достигнута договоренность о продолжении этой дискуссии на венской площадке", - отметил глава МИД.

"Наша позиция в ходе саммита была в том, что без полного выполнения безопасности договоренностей, включая прекращение огня, полного доступа ОБСЕ к территории оккупированного Донбасса и к неконтролируемой участка границы, без вывода российских войск, вооружения и наемников переходить к обсуждению других вопросов невозможно", - сказал он.

Освобождение пленных и политзаключенных

Как сообщил Климкин, достигнута договоренность, что в течение ноября состоится встреча в формате министров иностранных дел для обсуждения дорожной карты.

"Дорожная карта должна включать вопросы безопасности, логику дальнейших политических шагов, но обязательно гуманитарное измерение: освобождение всех заложников и заключенных", - сказал он.

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни одного документа по итогам встречи подписано не было.

После встречи канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что первым является старт процесса выборов, и только после этого можно будет говорить о вооруженной миссии ОБСЕ. Контроль над границей Украина получит в последнюю очередь, сообщила Меркель.

"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого есть согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно вплоть до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она.

В эфире ток-шоу "Право на власть" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев отметил, что Украина получит доступ к неконтролируемому участку границы с Россией на второй день после проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса.

Татьяна Кусок, УП