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Захарченко боится, что украинские диверсанты убьют представителей ОБСЕ в "ДНР"

Суббота, 22 октября 2016, 10:28
Захарченко боится, что украинские диверсанты убьют представителей ОБСЕ в ДНР

Глава боевиков "ДНР" Александр Захарченко считает, что вооруженная миссия ОБСЕ на оккупированной территории может стать инструментом для провокаций со стороны Киева.

"Украинские диверсанты могут убить на нашей территории представителя ОБСЕ и, разумеется, обвинить в этом нас", - сказал он российскому агентству РИА Новости.

"А учитывая тот факт, что западные наблюдатели во всех бедах обвиняют нас и обеляют Киев, мы не хотим им подыгрывать. Чем меньше у Киева возможностей совершать провокации, тем спокойнее", — отметил глава "ДНР".

"Я понимаю, что на каждого вооруженного представителя ОБСЕ мне придется выделить троих вооруженных представителей правоохранительных органов, чтобы их самих охранять. Представители ОБСЕ будут охранять гостей и наблюдателей, а мы будем охранять представителей ОБСЕ", — сказал он.

Захарченко также заявил, что в "нормандский формат" нужно включить Донбасс или исключить из него Украину.

"Эффективнее была бы формула "2 плюс 3", в соответствии с которой есть две стороны конфликта – Украина и Донбасс – которые должны вести между собой прямые переговоры, и есть три международных посредника, то есть Россия, Германия и Франция, которые выступают гарантами этих переговоров. Это логично. Так что надо либо Донбасс ввести в "нормандский формат", либо Украину из него вывести", — сказал Захарченко.

Он добавил, что без этого Киев продолжит "манипулировать ситуацией" в ходе процесса переговоров в "нормандском" формате.

Как сообщалось, в среду в Берлине прошел первый в этом году саммит глав "нормандской четверки", в котором приняли участие лидеры Украины, России, Германии и Франции.

Президент Петр Порошенко заявил, что лидеры "нормандской четверки" договорились сделать попытку ввести в Донбасс вооруженную миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать безопасность во время проведения местных выборов и на переходный период.

При этом, по его словам, российская сторона поддержала необходимость введения полицейской миссии ОБСЕ.

В свою очередь, как отмечает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно воспринимают размещение вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе, председательство ФРГ в данной организации этому поможет.

Темы: ДНРОБСЕ
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