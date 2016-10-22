Луценко: многие депутаты обращались насчет смягчения наказания Кацубе

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что многие народные депутаты обращались к нему с просьбой смягчить обвинения экс-заместителю главы "Нафтогаз Украины" Александру Кацубе, дело которого передано в суд.

"Просители не помогли. Не буду делать секрета из того, что многие народные депутаты, в том числе и сам (Владимир) Кацуба, отец обвиняемого, обращались по вопросам возможного смягчения", - заявил Луценко на брифинге в субботу.

"Я им объяснял: да, это возможно - признавать свою вину, заключать соглашение, возвращать украденные средства. Господин Кацуба заявил, что таких средств у него нет. Нет - значит, суд определит меру наказания в установленном законом порядке", - сказал генпрокурор.

Он также обратился к журналистам с просьбой "подсветить этот процесс".

"Курченко не жалеет денег. Я абсолютно точно знаю, что Курченко активизировался на территории Украины, так же, как и Клименко. На судебные показания свидетелей приходит до 25 адвокатов, нанятых московскими беглецами. Каждый из них очень тщательно отслеживает процесс", - заявил Луценко.

"Курченко и Клименко понимают, что скоро это будет касаться не только Кацубы, но и их лично. Это означает вероятность судебного осуждения, а значит серьезные международные механизмы, которые будут применены в отношении них", - подчеркнул генпрокурор.

21 октября Генпрокуратура сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении Олекандра Кацубы, который подозревается в умышленном участии в период с августа 2012 года по настоящее время "в преступной организации Януковича В.Ф. с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений".

Также он обвиняется в "умышленном завладении путем злоупотребления им своим служебным положением денежными средствами, принадлежащими ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в сумме более 449, 9 млн грн и совершении оконченного покушения на завладение денежными средствами этой компании в сумме 5,1 млрд грн, а также в составлении и выдаче им заведомо ложных официальных документов".

В целом он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "создание преступной организации", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "покушение на преступление", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "служебный подлог".

В конце сентября Луценко заявил, что руководитель фракции "Возрождение" в Верховной Раде Виталий Хомутынник просил его освободить Кацубу из-под стражи, мотивируя это тем, что группа, членом которой является его отец - Владимир Кацуба - может перестать голосовать за решения властей. Луценко заверил, что отказал Хомутыннику.

Украинская правда