"Дорожную карту" по Донбассу могут утвердить до конца года – СМИ РФ

Лидеры стран "нормандской четверки" до конца года могут сформулировать "дорожную карту" политического урегулирования на востоке Украины.

Об этом сообщает в понедельник российский "Интерфакс", ссылаясь на источник в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу.



"Участники "нормандского формата", как ожидается, подадут свои предложения в части "дорожной карты" до конца ноября. Затем запланировано обсуждение сначала в "нормандском формате", а затем проект документа будет вынесен на Контактную группу", – сказал источник.



Он сообщил, что ориентировочно новый документ может быть согласован до конца текущего года.



"С начала 2017 года может начаться его прямая реализация", – сказал собеседник агентства.



Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

После встречи канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что первым является старт процесса выборов, и только после этого можно будет говорить о вооруженной миссии ОБСЕ. Контроль над границей Украина получит в последнюю очередь, сообщила Меркель.

В эфире ток-шоу "Право на власть" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев отметил, что Украина получит доступ к неконтролируемой участка границы с Россией на второй день после проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса.