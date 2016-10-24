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"Дорожню карту" щодо Донбасу можуть затвердити до кінця року – ЗМІ РФ

Понеділок, 24 жовтня 2016, 11:33

Лідери країн "нормандської четвірки" до кінця року можуть сформулювати "дорожню карту" політичного врегулювання на сході України.

Про це повідомляє в понеділок російський "Інтерфакс", посилаючись на джерело в політичній підгрупі Контактної групи по Донбасу.

"Учасники "нормандського формату", як очікується, подадуть свої пропозиції в частині "дорожньої карти" до кінця листопада. Потім заплановано обговорення спочатку в "нормандському форматі ", а потім проект документа буде винесено на Контактну групу", – сказало джерело.

Він повідомив, що орієнтовно новий документ може бути узгоджений до кінця поточного року.

"З початку 2017 року може початися його пряма реалізація", – сказав співрозмовник агентства.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Після зустрічі канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що першим є старт процесу виборів, і тільки після цього можна буде говорити про озброєну місію ОБСЄ. Контроль над кордоном Україна отримає в останню чергу, повідомила Меркель.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв зазначив, що Україна отримає доступ до неконтрольованої ділянки кордону з Росією на другий день після проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиДонбас
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