СМИ: Цыганкова после допроса отпустили

Служба безопасности Украины после допроса отпустила адвоката депутата "Воли народа" Александра Онищенко Андрея Цыганкова.

Об этом "Українським новинам" сообщил источник в Национальной ассоциации адвокатов.

"Цыганков вышел и поехал домой",- сказал источник.

Других деталей он не сообщил.

Как известно, СБУ отрицает задержание Цыганкова.

5 июля по делу нардепа Онищенко в двух офисах его адвокатов, в том числе и Цыганкова, и по адресам проживания нескольких адвокатов НАБУ проводило следственные действия.

Согласно информации НАБУ, адвокаты Цыганков, Копусь и Маковский "осуществляли регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и сопровождали их незаконную деятельность, направленную на конвертацию в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО" Укргаздобыча ".

Сам Цыганков высказал предположение, что уголовное преследование адвоката (Цыганкова - ред) может помочь предоставлению Онищенко политического убежища в Европе и НАБУ это делает сознательно.

Также Цыганков заявил, что планирует подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Позднее НАБУ обнародовало документы, которые свидетельствуют о причастности офиса адвоката Андрея Цыганкова к деятельности фиктивных предприятий в газовой схеме нардепа Александра Онищенко.

Накануне этого заявления Цыганков покинул пределы Украины.