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Гройсман пожаловался, что не мог зайти в систему е-деклараций до 2.30 ночи

Среда, 26 октября 2016, 11:55

Премьер-министр Украины Вололимир Гройсман обещает внести свою декларацию в систему электронного декларирования после заседания правительства, если не будет технических проблем.

Об этом он заявил на заседании Кабмина в среду.

"У меня почти полностью готова электронная декларация. Я сейчас после заседания правительства, как только будет возможность и не будет проблем технических... (ее внесу – ред.). Вчера в половине третьего ночи мы пытались войти в систему и это было невозможно, но что самое важное как раз до половины 3 мы нашли решение по минимальной заработной плате и это означает, что это было хорошее время", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, 19 октября премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что заполнил свою декларацию уже на 90%.

Роман Кравец, УП

Темы: Гройсмандекларации
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