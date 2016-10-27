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Еще один суд РФ не захотел выпускать сына Джемилева

Четверг, 27 октября 2016, 10:53

Астраханский облсуд подтвердил отказ в условном дострочном освобождении Хайсера Джемилова.

Об этом в Твиттере сообщил адвокат Николай Полозов.

"Областной суд отказался отменить постановление суда первой инстанции об отказе в УДО Хайсеру Джемилову", - сообщил Полозов.

Как известно, 30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал Джемилеву в условно-досрочном освобождении, так как принял позицию государственного обвинителя, который в ходе дебатов негативно охарактеризовал Хайсер Джемилева, отметив, что он имеет 22 взыскания, "признан в колонии злостным нарушителем правопорядка" и "не изъявил желания трудоустроиться".

Позже стало известно, что Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Мустафы Джемилева Хайсер, который должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.

Защита Хайсера Джемилева направила апелляционную жалобу на решение суда об отказе в условно досрочном освобождении 10 октября.

Хайсер Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи эдемовом из ружья своего отца.

К аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново.

Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Темы: политзаключенныеДжемилевРосcияКрым
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