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Защита сына Джемилева обжаловала решение суда РФ

Понедельник, 10 октября 2016, 13:07

Защита Хайсер Джемилева направила апелляционную жалобу на решение суда об отказе в условно досрочном освобождении.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов, передает "Кавказский Узел".

"Мы направили апелляционную жалобу на решение Советского районного суда города Астрахани от 30 сентября 2016 года, которым суд отказал в УДО Хайсер Джемилева", - сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам большая часть взысканий наложена на Джемилева незаконно, однако колония не предоставила документов, необходимых для обжалования.

Как известно, 30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал Джемилеву в условно-досрочном освобождении, так как принял позицию государственного обвинителя, который в ходе дебатов негативно охарактеризовал Хайсер Джемилева, отметив, что он имеет 22 взыскания, "признан в колонии злостным нарушителем правопорядка" и "не изъявил желания трудоустроиться".

Позже стало известно, что Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Мустафы Джемилева Хайсер, который должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.

Хайсер Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи эдемовом из ружья своего отца.

К аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново.

Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Темы: ДжемилевРосcиякрымские татары
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