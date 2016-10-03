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Гройсман призвал мир выступить в защиту Сущенко

Понедельник, 3 октября 2016, 13:59

Премьер Владимир Гройсман обратился к мировому сообществу с призывом выступить в защиту арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я лично осуждаю арест Романа Сущенко и призываю международное сообщество и международные правозащитные организации выступить в защиту украинского журналиста и всех других украинских граждан, которые стали политическими заключенными", – написал он.

По мнению Гройсмана, "Россия окончательно обрекла себя на изоляцию от цивилизованного мира".

"Обвинения в шпионаже, которые были выдвинуты Роману Сущенко, украинскому гражданину и корреспонденту Украинского национального информационного агентства "Укринформ" – очередное доказательство массовых и системных притеснений прав человека путем преследований, арестов и судов по сфабрикованным делам", – добавил премьер.

Как известно, Сущенко, парижский корреспондент издания Укринформ, прибыл в Россию по частным делам. В РФ его задержали и обвинили в шпионаже.

В понедельник ФСБ РФ заявило, что Сущенко – кадровый полковник ГУР Украины, который собирал информацию, составляющую государственную тайну и касается деятельности Вооруженных Сил и войск Национальной гвардии России, утечка которой за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что Сущенко является разведчиком этого ведомства.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Верховная Рада также готовит обращение к международным организациям с призывом оказать существенное влияние на Россию в деле Сущенко.

Олег Шанковский, УП

Темы: СМИГройсманправа человекаРосcия
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