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Защита обжалует арест журналиста Сущенко

Понедельник, 3 октября 2016, 20:12

Защита обжаловала решение суда об аресте украинского журналиста Романа Сущенко, которого российские спецслужбы обвинили в шпионаже.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в комментарии российскому изданию РИА Новости.

В то же время украинский омбудсмен Валерия Лутковская попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову взять под контроль дело журналиста "Укринформа" Сущенко и проверить состояние соблюдения его прав и свобод, в частности на консульско-правовую помощь, а также условия его содержания под стражей и состояние здоровья.

В своем письме Лутковская обратила внимание российской коллеги на то, что о задержании Сущенко не были уведомлены ни его семья, которая находится во Франции, ни консул Украины в Российской Федерации, что лишило его возможности получить консульско-правовую помощь.

Судьбу журналиста также обсудили глава МИД Украины Павел Климкин и комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс.

"В Страсбурге встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсои Мужниексом. Две главные темы, помимо прочих, Сущенко и Умеров", - написал министр в Twitter.

Как известно, парижский корреспондент издания "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в РФ, где его обвинили в шпионаже. в ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик главного управления разведки.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Украинская правда

Темы: СМИРосcия
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