Тука: У ОБСЕ нет средств на вооруженную миссию, вопрос может перейти к ООН

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассчитывает, что вопрос размещения специальной миссии на Донбассе перейдет от ОБСЕ к ООН.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает "УНИАН".

Тука отметил, что предложений западных партнеров о вооружении наблюдательной ОБСЕ и увеличении ее работников на 500-1000 человек, недостаточно.

"Об этом нужно открыто говорить, это капля в море, не решение проблемы. Во время наведения порядка в Боснии был использован состав в количестве 60 тысяч человек. Я, честно говоря, больше всего ожидаю, что все-таки этот вопрос перейдет от ОБСЕ в ООН", - сказал Тука.



Он отметил, что у ОБСЕ могут возникнуть финансовые проблемы с работой в Украине.

"Это очень большие финансовые нагрузки. Бюджет ОБСЕ сейчас, если я не ошибаюсь, составляет 170 миллионов евро, из них 100 миллионов евро – идет на поддержку Украины. И вряд ли будут найдены деньги. Возможно, есть вероятность, что какие-то деньги будут поступать от доноров ООН. Я этого не исключаю", - отметил он.