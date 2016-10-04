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КМИС: если бы были выборы - в Раду прошли бы 7 партий

Вторник, 4 октября 2016, 16:15

Если бы парламентские выборы состоялись в конце сентября, в парламент по партийным спискам прошли бы семь политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты собственного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре.

Указывается, что большую поддержку, чем другие партии, получили бы "Батькивщина", "БПП" и "Оппоблок".

"За последние полгода поддержка ВО "Батькивщина" несколько снизилась, поддержка "Блока Петра Порошенко" в такой же степени возросла", - говорится в пресс-релизе организации.

За это же время поддержка "Оппоблока", "Самопомочи", Радикальной партии Ляшко и партии "Гражданская позиция" практически не изменилась.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в ВР происходили на конец сентября, то из всех граждан в возрасте от 18 лет 5,8% вычеркнули бы все партии, или испортили бы бюллетень, 22,3% - решили бы не участвовать в голосовании, 31,1% - не определились, за кого голосовать.

Если учесть, что те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы около 41% всех избирателей. Тогда голоса распределились следующим образом:

 
скриншот

Отметим, что партия депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Рабиновича и экс-члена этой фракции Евгения Мураева "За жизнь", по данным КМИС, проходит в парламент.

Партия "За жизнь" существует чуть больше двух месяцев. Она была создана 26 июля.

Эта партия "заходит" в парламент с седьмой позиции, якобы набирая 5,3% голосов.

Такие партии как ВО "Свобода", "УКРОП" и "Правый сектор" уступают ей более чем на 1%.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос с 16 по 26 сентября 2016 года.

Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Українська правда

Темы: Верховная Радаопросвиборы
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