Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп

Некоторые положения законопроекта "О применении английского языка в Украине" будут доработаны, в частности относительно дублирования англоязычных фильмов.

Источник: замглавы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я солидарна с теми, кто считает, что это (показ англоязычных фильмов на языке оригинала - ред.) сузит права украиноязычных граждан, которые идут посмотреть фильм. Я думаю, что как раз этот вопрос мы будем дорабатывать на комитете. Наш комитет гуманитарной и информационной политики профильный. Хотя там уже предусмотрен достаточно длинный переходный период – вплоть до 2027 года. Но это действительно надо обсудить и с профильным сообществом, и с кинотеатрами, и вообще с людьми".

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Детали: По словам Кравчук, альтернативным вариантом может быть программа поддержки кинотеатров или тех сеансов, которые будут идти на английском языке. Возможно, человек будет получать специальный ваучер на сеанс на английском языке.

Депутат также подчеркнула, что требование обязательного знания английского языка будет распространяться не на всех госслужащих, а только на руководящий состав.

"Это законопроект рамочный, и он предоставляет "направление движения". Обязательное знание для определенных категорий госслужащих... Я здесь хочу сделать разъяснение, что речь не идет об абсолютно всех госслужащих, или всех полицейских, или всех таможенников, или всех прокуроров. Речь идет о руководящем составе. Потому что как раз руководящий состав, очевидно, будет больше общаться и с донорами, и с инструкторами", - сказала она.

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По словам Кравчук, речь идет об уровне английского В2.

"Возможно, более высокий уровень нужен будет для чиновников категории А - руководителей государственных предприятий, госсекретарей и т.д. А для низших должностей, возможно, это будет более простой уровень", - сказала она.

Что предшествовало: 28 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента о применении английского языка в Украине. Документ определяет английский как язык международного общения в Украине, а также способствует изучению английского гражданами Украины.

Комментируя нормы законопроекта о сокращении дубляжа на украинском языке и демонстрации фильмов на языке оригинала, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что сужение сферы применения украинского языка недопустимо, поскольку нарушает Конституцию и решение Конституционного Суда Украины.