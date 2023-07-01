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Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 21:25
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
иллюстративное фото Pixabay

Некоторые положения законопроекта "О применении английского языка в Украине" будут доработаны, в частности относительно дублирования англоязычных фильмов.

Источник: замглавы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я солидарна с теми, кто считает, что это (показ англоязычных фильмов на языке оригинала - ред.) сузит права украиноязычных граждан, которые идут посмотреть фильм. Я думаю, что как раз этот вопрос мы будем дорабатывать на комитете. Наш комитет гуманитарной и информационной политики профильный. Хотя там уже предусмотрен достаточно длинный переходный период – вплоть до 2027 года. Но это действительно надо обсудить и с профильным сообществом, и с кинотеатрами, и вообще с людьми".

Детали: По словам Кравчук, альтернативным вариантом может быть программа поддержки кинотеатров или тех сеансов, которые будут идти на английском языке. Возможно, человек будет получать специальный ваучер на сеанс на английском языке.

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Депутат также подчеркнула, что требование обязательного знания английского языка будет распространяться не на всех госслужащих, а только на руководящий состав.

"Это законопроект рамочный, и он предоставляет "направление движения". Обязательное знание для определенных категорий госслужащих... Я здесь хочу сделать разъяснение, что речь не идет об абсолютно всех госслужащих, или всех полицейских, или всех таможенников, или всех прокуроров. Речь идет о руководящем составе. Потому что как раз руководящий состав, очевидно, будет больше общаться и с донорами, и с инструкторами", - сказала она.

По словам Кравчук, речь идет об уровне английского В2.

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"Возможно, более высокий уровень нужен будет для чиновников категории А - руководителей государственных предприятий, госсекретарей и т.д. А для низших должностей, возможно, это будет более простой уровень", - сказала она.

Что предшествовало: 28 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента о применении английского языка в Украине. Документ определяет английский как язык международного общения в Украине, а также способствует изучению английского гражданами Украины.

Комментируя нормы законопроекта о сокращении дубляжа на украинском языке и демонстрации фильмов на языке оригинала, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что сужение сферы применения украинского языка недопустимо, поскольку нарушает Конституцию и решение Конституционного Суда Украины.

Темы: Верховная Радаязыккино
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