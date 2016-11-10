В БПП хотят, чтобы новый одесский губернатор не был местным

В БПП считают, что новый глава Одесской облгосадминистрации может быть избран по конкурсу или переведенный из другой области, но им должен стать не выходец из региона.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"Я считаю, что возглавить обладминистрацию в Одессе должен не местный. Мне кто-то сказал, что в момент назначения губернатором области нужно знать, что уже зажегся фитиль – все зависит от тебя, какой он длиной – будешь ты (на должности – ред.) год-два или три месяца", – сказал он.

Березенко считает, что новый глава обладминистрации не должен быть ни противником, ни сторонником мэра.

"Надо искать человека самодостаточного, который приехал бы и понимал, зачем это делает... амбициозного, возможно, кого-то нового, но независимого человека, финансово в том числе. Потому что соблазн Одессой, думаю, очень сложно преодолеть", – сказал он.

По словам Березенко, в случае проведения конкурса, который может длиться два-три месяца, Одесская область останется без главы обладминистрации на длительное время, и это станет серьезным ударом по системе власти в Украине.

Он добавил, что в Администрации президента понимали, что председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили примет решение уйти в отставку, но не было понимания, когда это произойдет.

Как известно, 7 ноября Саакашвили заявил о том, что оставляет пост главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в частности со стороны власти в Киеве.

9 ноября Кабинет министров согласовал это увольнение, а президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Также он уволил Саакашвили с должности своего внештатного советника.