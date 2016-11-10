Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минстець снова проаннонсировал начало работы вышки на Карачуне

Четверг, 10 ноября 2016, 13:03

Конструкция телевышки на горе Карачун в Донецкой области готова к эксплуатации и начнет вещание в течение недели-двух заверяет заместитель министра информационной политики - руководитель аппарата Артем Биденко.

Об этом сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня получены документы от Государственной архитектурно-строительной инспекции, которые позволяют ввести в эксплуатацию вышку. Это значит, что комиссия Госинспекции была на прошлой неделе на конструкции, полностью ее обследовала и пришла к выводу, что на конструкцию можно размещать антенно-фидерные тракты", – сказал Биденко.

Министр информационной политики Юрий Стець отметил, что лица, виновные в срыве сроков запуска телевышки, получили служебные взыскания либо уволены.

"Неделя, максимум две, вешаются антенно-фидерные тракты и можно начинать вещание", – заявил замминистра.

Как известно, сроки сдачи Краматорской башни постоянно переносили. Еще осенью 2015 года в Министерстве информационной политики анонсировали ее полное восстановление весной 2016 года.

В апреле советник министра информполитики, нардеп Александр Бригинец сообщил, что телебашню установят к годовщине освобождения Краматорска – в начале июля 2016 года. Но 5 июля президент Петр Порошенко дал максимум 2 месяца на завершение работ.

12 октября министр информационной политики Юрий Стець проанонсировал открытие башни до 14 октября.

Темы: Минстецьтелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Минстець
Гуманитарный министр хочет отучить украинцев от фейков
Зеленский хочет объединить три министерства в одно
"Минстець" потратило 400 миллионов на защиту информационного пространства
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: