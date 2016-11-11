МИД требует от РФ информацию о задержанных украинцах в Крыму

МИД Украины требует от российского МИД информацию о задержанных украинцев в Крыму.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Сразу, как получили информацию о задержании оккупационными властями украинских граждан, мы подготовили в адрес МИД России требование о предоставлении информации о задержанных лиц", - сообщила Беца.

"Мы исходим из того, что это очередная провокация Кремля. Россия использует наших граждан как заложников, фактически задерживая граждан Украины, которые не согласны с оккупацией Крыма. Это элемент продолжающейся агрессии России против Украины", - подчеркнула она.

Беца напомнила, что Крым - это территория Украины, поэтому там не осуществляется консульское сопровождение.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

Позже в России выпустили видео якобы задержания украинцев, в которм фигурировала "визитка Яроша".

Заявления ФСБ РФ прозвучали на следующий день после того, как стало известно, что следующим президентом США избран Дональд Трамп, которого поддерживала Россия. В Госдуме РФ даже аплодировали новости об избрании Трампа.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко

Это уже вторая попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Оксана Коваленко, УП