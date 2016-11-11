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Суд РФ оставил экс-главу киевской ГАИ под арестом до марта

Пятница, 11 ноября 2016, 12:49

Суд в России продлил арест подозреваемого в коррупции бывшего начальника Управления Государственной автомобильной инспекции в Киеве Николая Макаренко до марта 2017 года.

Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Российская сторона продлила ему арест до марта 2017", – сказал он.

Таким образом, апелляция Макаренко на его арест не была удовлетворена.

Других деталей собеседник не сообщил.

Как известно, в сентябре российские правоохранители в московском аэропорту "Домодедово" задержали Макаренко, который находился в международном розыске по подозрению в коррупции.

В ответ Макаренко назвал себя гражданином России и подал апелляцию на арест.

Украина в свою очередь подала в Россию документы на экстрадицию задержанного.

В апреле 2015 года милиция объявила в розыск Макаренко по подозрению в коррупции. Коррупционные схемы базировались на незаконных механизмах получения денег в регистрационно-экзаменационных отделах при оформлении автомобилей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияГАИ
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