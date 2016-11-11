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Регламентный комитет займется Новинским 16 ноября

Пятница, 11 ноября 2016, 15:59

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского 16 ноября.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на секретариат комитета.

"В среду в 15:00 будет заседание. Новинский будет первым вопросом в повестке", – сказали в секретариате.

Ранее председатель Рады Андрей Парубий поручил регламентному комитету рассмотреть это представление.

Как известно, ранее "Оппозиционный блок" заявил, что не поддержит снятие неприкосновенности с Новинского, невзирая на просьбу самого новинского.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутат Вадима Новинского.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влияние на украинскую церковь.

Генпрокуратура обвиняет Новинского по трем статьям, ему грозит 5 лет тюрьмы.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Темы: НовинскийВерховная Рада
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