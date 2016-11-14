Аваков приказал правоохранителям жестко пресекать провокации

Глава МВД Арсен Аваков поручил правоохранителям обеспечить мирный характер проведения массовых акций, но решительно пресекать провокации.

Об этом он написал в понедельник в Facebook.

Аваков отмечает, что акции должны быть мирными, без оружия, а участие в них – добровольным.

"Я требую от Нацполиции и Нацгвардии обеспечить мирный характер проведения любой массовой акции и безопасность как участников, так и людей, находящихся рядом", – отметил глава МВД.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы Украины не являются участником политического процесса, а обеспечивают право граждан на проведение мирных массовых акций.

"Но я приказываю каждому сотруднику – принимать самые жесткие меры и пресекать попытки пронести или применить любое оружие, спровоцировать силовое противостояние, создать опасную ситуацию для мирных граждан, которые не являются участниками акции. Действовать быстро, решительно и профессионально", – подчеркнул министр.

"Провокаторы и зачинщики беспорядков должны быть задержаны и изолированы. А их причастность, вину и меру наказания определит суд. Наша задача – обеспечение гражданских прав и безопасности каждого человека. За это стоял Майдан. Для этого вы получаете приказ выходить на улицы", – сказал Аваков.

Ранее в СБУ заявили, что Россия готовится провести в Украине в ноябре ряда акций с беспорядками, чтобы скомпрометировать Украину в глазах европейского сообщества и помешать введению безвизового режима с Евросоюзом.

Национальная полиция получила 10 заявок на проведение акций протеста в период с 15 по 22 ноября в Киеве.

Силовики заявили, что 14 ноября Национальная полиция и Национальная гвардия переходят на усиленный режим работы в связи с высокой террористической угрозой.

Также в Киеве из-за повышенного уровня террористической угрозы полиция планирует перекрыть улицу Крещатик 15 ноября.

Партия БПП призвала сознательных украинцев не поддерживать показные акции.